El Deportivo

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile

El equipo de Juan José Ribera le ganó por 1-0 a los acereros en la ida de las semifinales del certamen nacional.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Audax Italiano dio el primer golpe en la semifinal de ida de la Copa Chile. En el Bicentenario Municipal de La Florida, el conjunto itálico se impuso por 1-0 a Huachipato y viajará a Talcahuano con una ventaja mínima, pero valiosa, en su intento por regresar a una final del torneo doméstico.

El duelo fue intenso desde el arranque. El equipo local, urgido por hacerse fuerte en casa, tomó el control de la pelota y avisó temprano con remates de Franco Troyansky y Leonardo Valencia, ambos contenidos por Rodrigo Odriozola. Huachipato respondió con aproximaciones de Jimmy Martínez y Lionel Altamirano, aunque sin demasiada claridad en el último tercio. La primera mitad se fue sin goles, con equilibrio en el trámite y con los arqueros resolviendo con seguridad.

Los jugadores de Audax celebrando el gol de Matus. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En el complemento, el cuadro floridano encontró su premio. A los 67 minutos, Esteban Matus rompió el cero con un zurdazo cruzado tras asistencia de Valencia, encendiendo el festejo local. El gol cambió el ritmo del partido: Audax se animó a más y dispuso de una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja a los 73’, cuando Eduardo Vargas falló un penal que Odriozola contuvo.

Huachipato, obligado a reaccionar, adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, especialmente con el ingreso de Luciano Arriagada y Santiago Silva, que ingresaron. Sin embargo, la defensa itálica se mantuvo firme y el arquero Tomás Ahumada respondió cada vez que fue exigido. En el tramo final abundaron las faltas y las tarjetas.

El 1-0 deja abierta la llave, pero con un pequeño margen a favor del conjunto dirigido por Juan José Ribera. Audax deberá defender su ventaja en la revancha en el CAP, donde Huachipato intentará revertir la historia y alcanzar la final. La definición queda postergada para la vuelta, programada para el 5 de octubre.

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoCopa ChileFútbol NacionalAudax ItalianoHuachipatoEsteban MatusEduardo Vargas

