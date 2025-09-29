Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile
El equipo de Juan José Ribera le ganó por 1-0 a los acereros en la ida de las semifinales del certamen nacional.
Audax Italiano dio el primer golpe en la semifinal de ida de la Copa Chile. En el Bicentenario Municipal de La Florida, el conjunto itálico se impuso por 1-0 a Huachipato y viajará a Talcahuano con una ventaja mínima, pero valiosa, en su intento por regresar a una final del torneo doméstico.
El duelo fue intenso desde el arranque. El equipo local, urgido por hacerse fuerte en casa, tomó el control de la pelota y avisó temprano con remates de Franco Troyansky y Leonardo Valencia, ambos contenidos por Rodrigo Odriozola. Huachipato respondió con aproximaciones de Jimmy Martínez y Lionel Altamirano, aunque sin demasiada claridad en el último tercio. La primera mitad se fue sin goles, con equilibrio en el trámite y con los arqueros resolviendo con seguridad.
En el complemento, el cuadro floridano encontró su premio. A los 67 minutos, Esteban Matus rompió el cero con un zurdazo cruzado tras asistencia de Valencia, encendiendo el festejo local. El gol cambió el ritmo del partido: Audax se animó a más y dispuso de una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja a los 73’, cuando Eduardo Vargas falló un penal que Odriozola contuvo.
Huachipato, obligado a reaccionar, adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, especialmente con el ingreso de Luciano Arriagada y Santiago Silva, que ingresaron. Sin embargo, la defensa itálica se mantuvo firme y el arquero Tomás Ahumada respondió cada vez que fue exigido. En el tramo final abundaron las faltas y las tarjetas.
El 1-0 deja abierta la llave, pero con un pequeño margen a favor del conjunto dirigido por Juan José Ribera. Audax deberá defender su ventaja en la revancha en el CAP, donde Huachipato intentará revertir la historia y alcanzar la final. La definición queda postergada para la vuelta, programada para el 5 de octubre.
