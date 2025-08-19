El feroz dardo de Diego Rivarola a Eduardo Vargas por su actitud con la U

La dura crítica de Diego Rivarola a Eduardo Vargas por su actitud con la U.

En la U se dividen por Eduardo Vargas. Así lo hizo el público en el Estadio Nacional, con algunos aplausos y otros silbidos para Turboman el día que la U recibió a Audax Italiano. Ese día se vio la imagen que los hinchas laicos jamás imaginaron: el ariete le anotó a su exclub.

A los 62 minutos, el formado en Cobreloa superó a Gabriel Castellón con una sutil definición. Con eso encaminó al triunfo a los dirigidos por Juan José Ribera, que terminaron imponiéndose por 3-1.

Claro que la historia entre el segundo goleador histórico de la Roja y la U durante los últimos meses ha sido más extensa, marcada por su fallida negociación. Algo que ahora aborda Diego Rivarola. Goku criticó a Azul Azul, pero también repasó al delantero por su decisión de irse a La Florida.

Eduardo Vargas no celebró su gol a la U. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

“Azul Azul tenía las oportunidades de traerlo y deberían haberlo traído. Fue tan enredado todo que no puedes enjuiciar a un solo culpable porque no sabes si realmente fue, hay que ser honesto en eso”, comentó el exdelantero en el podcast El almanaque de florete.

“La gran culpa es de los dirigentes, pero también del jugador y del representante en esta pasada. Yo creo que todos tienen parte de culpa”, complementó el exgoleador azul.

Luego, profundizó en la determinación del propio Vargas. “Cuando un jugador tiene realmente ganas de llegar a un equipo hace todo el esfuerzo por llegar, todo, hasta el económico. Pero, cuando llegan a ese punto, no muchos están dispuestos a dejar de recibir millones por vestir una camiseta”, señaló el mendocino.

“Hay muchos que hablan, conozco la historia de muchos y dicen que aman la camiseta, ser ídolos, pero cuando les toca se echan para atrás. Hay que tener cuidado”, añadió.