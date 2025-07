Aún hay entradas para ver a la Roja: el ranking de los partidos más vendidos del Mundial Sub 20 a dos meses del inicio

El 27 de septiembre, Chile volverá a recibir un evento deportivo de escala planetaria. Ese día comenzará el Mundial Sub 20. Y, a poco más de tres meses del pitazo inicial, los números dan positivas. Según establecen desde el Comité Organizador Local (COL), desde que se habilitó la venta de entradas, el pasado 6 de junio, ya se han comercializado 155 mil boletos. Aunque aún quedan entradas para los partidos de la Roja.

El ritmo de venta ha sido tan auspicioso y el COL se traza una meta ambiciosa: llegar a las 300 mil localidades antes del certamen. Santiago se ha consolidado como el corazón del torneo. El Estadio Nacional, el principal recinto deportivo del país, sede de la ceremonia inaugural y la final, ha concentrado por sí solo el 70% de las entradas vendidas hasta la fecha.

De los diez partidos con más boletos adquiridos hasta ahora, siete se jugarán en Ñuñoa. El encuentro más demandado es la final, aunque varias jornadas dobles también han generado un notable interés. Es el caso de la inaugural, que contará con los duelos entre Japón y Egipto, seguido por el debut de la Roja de Nicolás Córdova frente a Nueva Zelanda. También destacan fechas como la del 4 de octubre, con los esperados enfrentamientos entre España y Brasil, y Australia contra Cuba. En todos los casos, la respuesta del público ha sido entusiasta.

El calendario también ofrece otros encuentros que han despertado atención por la calidad de las selecciones involucradas. El 30 de septiembre, por ejemplo, Chile volverá a escena ante Japón, precedido por Egipto frente a Nueva Zelanda. El 3 de octubre, en tanto, se cruzarán Ucrania y Paraguay, y luego Chile contra Egipto. La expectación es alta no solo por ver en acción a la escuadra dirigida por Nicolás Córdova, sino también por el nivel de selecciones como Brasil, España, Francia, México y Nigeria, todas confirmadas para la cita.

Los partidos de la Roja Sub 20 han acaparado la mayoría de los boletos. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

España vs. Brasil y Australia vs. Cuba, que corresponden al 4 de octubre, es el tercer día con más ventas. El cuarto y el quinto día con más localidades completadas incluye a Chile: Egipto vs. Nueva Zelanda y la Roja vs. Japón (30 de septiembre), y Ucrania vs. Paraguay, más Egipto vs Chile (3 de octubre). La sexta jornada de la lista es del Marruecos vs. España y Brasil vs. México (28 de septiembre), también en Santiago

El interés en las regiones aún no alcanza el mismo nivel. Entre los diez partidos más vendidos solo uno en Valparaíso, uno en Rancagua y otro en Talca figuran en el ranking.

En el séptimo puesto aparece un reducto de región, ya que en ese lugar figura entre los más vendidos el día de México vs. Marruecos y Argentina vs. Italia en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso (4 de octubre). En el octavo y el noveno están los otros reductos de provincias. Estados Unidos vs. Francia y Sudáfrica vs. Nueva Caledonia (2 de octubre), a jugarse en el estadio El Teniente, de Rancagua. Luego, la doble de Nueva Caledonia vs. Francia y Nigeria vs. Colombia, en estadio Fiscal de Talca (5 de octubre).

Finalmente, el Nacional vuelve al décimo lugar, España vs. México y Brasil vs. Marruecos (1 de octubre).

Partidos más vendidos

Listado Partido Sede 1 Final Estadio Nacional 2 Japón vs. Egipto / Chile vs. Nueva Zelanda Estadio Nacional 3 España vs. Brasil / Australia vs. Cuba Estadio Nacional 4 Egipto vs. Nueva Zelanda / Chile vs. Japón Estadio Nacional 5 Ucrania vs. Paraguay / Egipto vs. Chile Estadio Nacional 6 Marruecos vs. España / Brasil vs. México Estadio Nacional 7 México vs. Marruecos / Argentina vs. Italia Estadio Elías Figueroa 8 Estados Unidos vs. Francia / Sudáfrica vs. Nueva Caledonia Estadio El Teniente 9 Nueva Caledonia vs. Francia / Nigeria vs. Colombia Estadio Fiscal de Talca 10 España vs. México / Brasil vs. Marruecos Estadio Nacional

Búsqueda en regiones

Frente a esta realidad, desde el COL han reconocido que existe preocupación por la respuesta en las ciudades fuera de la capital. “La primera noticia es que estamos esperanzados y confiados en que tendremos el Estadio Nacional lleno en los partidos importantes y esperamos que también ocurra cada vez que juegue Chile. Eso nos motiva y nos llena de alegría, porque será también un gran apoyo para la Selección Sub 20, que tiene grandes desafíos en este Mundial”, afirmó Jorge Aguilar, presidente del Comité Organizador Local, a El Deportivo.

Pero no se queda ahí. El directivo enfatiza la necesidad de trabajar activamente con los territorios. “Tenemos el desafío de incentivar a las regiones y a las ciudades sedes a que se entusiasmen con los grandes partidos que se jugarán. El mensaje es que un Mundial se vive pocas veces en la vida y no perdamos esta oportunidad como hinchas y amantes del fútbol. La venta de entradas está avanzando rápido, el llamado es a que aprovechemos el tiempo. Estamos a menos de 90 días y la idea es que nadie se quede fuera”.

En esa línea, el COL ha intensificado sus gestiones con autoridades locales, municipios y clubes profesionales como O’Higgins y Rangers, con el objetivo de atraer público a los partidos que se disputarán en Rancagua y Talca, respectivamente.