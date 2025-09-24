Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 de Chile 2025 comenzó para todas las selecciones participantes. Uno de los casos emblemáticos es el de Australia, que es uno de los combinados que más tiempo lleva en nuestro país.

Los oceánicos estuvieron concentrados siete días en la denominada Casa del Futbolista, en el complejo del Sifup. El objetivo de tan larga estadía, era acostumbrar a sus jugadores al cambio de horario.

Los australianos junto con los entrenamientos disputaron dos partidos amistosos. El primero contra Ucrania, con triunfo por 3-2, y el segundo ante Nigeria, con los cuales cayeron 3-1.

En este encuentro, recibieron la visita del embajador de Australia, Andrew Martin. “Fue una jornada muy especial, de despedida. Vino el embajador, el cual quedó encantado con nuestro complejo deportivo y nos agradeció todo lo que hicimos por su selección”, señaló Luis Marín, tesorero del Sifup.

Los Young Socceroos están ubicados en el Grupo D de la Copa del Mundo y se enfrentarán a Italia, Argentina y Cuba. “Australia realizó una gran preparación, es un equipo muy técnico, que busca una salida limpia. Ellos se fueron felices con nuestras instalaciones y esperamos que les vaya muy bien en el Mundial”, cerró Marin.

El primer partido de los oceánicos será contra la Azzurra de la categoría el domingo 28 de septiembre, a partir de las 17.00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.