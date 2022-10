Baja sensible en Francia: Kanté se pierde el Mundial de Qatar

Una de las grandes postales de Rusia 2018 fue la de N’Golo Kanté sosteniendo la Copa del Mundo tras ganar la final ante Croacia. El mediocampista fue pieza clave en la formación de Didier Deschamps y una de las figuras del certamen. Esas imágenes no se podrán repetir, puesto que durante este viernes se confirmó la ausencia del jugador de 31 años en Qatar 2022.

El futbolista del Chelsea sufrió una recaída de su lesión en los isquiotibiales, y los plazos de recuperación no le permitirán estar en la cita planetaria. Así lo informó el diario francés L’Equipe, quienes titularon: “La selección francesa no podrá contar con la presencia de N’Golo Kanté para el Mundial de Qatar”. En la nota profundizan la situación: “Lesionado en los isquiotibiales, N’Golo Kanté no jugará el Mundial con la selección de Francia”.

Cabe destacar que el último partido oficial jugado por Kanté fue hace exactos dos meses, el 14 de agosto, en el empate 2-2 entre Chelsea y Tottenham, válido por la Premier League de Inglaterra. Ese día fue reemplazado en los minutos finales del compromiso y no volvió a ver acción.

Kanté con la camiseta del Chelsea. Foto: AP Photo/Hassan Ammar.

Deschamps no arriesgará

El entrenador de la selección francesa Didier Deschamps ya está al tanto de la situación física de parte de sus jugadores, y ha sido claro al respecto: “No convocaré a ningún jugador, sea quien sea, que no esté al 100%”.

Lamentablemente Kanté no es el único de esta lista. Se ha informado en Francia que Paul Pogba, otro jugador clave en el plantel que se coronó en la Copa del Mundo de 2018, es altamente probable que se pierda el Mundial de este año. Esto producto de que la reciente incorporación de la Juventus se operó la rodilla por un problema en los meniscos a principios de septiembre.