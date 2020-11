Beausejour justifica su vuelta a la Roja: “Rueda me invitó a no ser egoísta, me invitó a sufrir con él”

Jean Beausejour se sincera respecto del retorno a la Selección, un paso que antes había calificado como “poco serio”. “Estaba muy feliz con la decisión que había tomado. No me arrepiento de haberme retirado de la Selección en un momento. Sentía que ya estaba OK. Siempre he estado en contacto con el profe Rueda, escribiéndonos. En un momento me planteó la posibilidad de evaluar volver. En un momento le dije que no, que estaba contento con la decisión que había tomado. Esto cambió porque él se enfocó en otro lado, no en la parte futbolística. Me hizo sentir responsabilidad con el proceso de transición. Me invitó a no ser egoísta. Y me invitó a sufrir con él. Yo estaba tan contento en la casa”, explica el lateral en el programa La Magia Azul, a través de Facebook.

El lateral, bicampeón de América y goleador en dos mundiales, llama a la tranquilidad respecto del surgimiento de nuevas alternativas. “Siento que, efectivamente, hay un recambio y lo confirmé estando en la Selección ahora. Estoy absolutamente seguro que jugadores chilenos van a seguir saliendo de muy buena calidad. Lo digo con convencimiento. También creo que los más grandes tenemos ese plus que nos imponemos en el entrenamiento. Yo sentía que con la sola presencia de nosotros inhibíamos la presencia de estos nuevos talentos. No con el concepto de ‘cabrones’, sino porque tenemos el gen competitivo. Eso cuesta mucho que se pierda. Los nuevos talentos tienen que imponerse aún estando los más grandes. En la Selección ha costado un poco más”, especifica.

El retorno de la paz azul

El carrilero dice que la calma volvió al camarín de Universidad de Chile. Que Gonzalo Espinoza y Fernando de Paul se abuenaron después del episodio que protagonizaron en La Calera y que esa señal le devuelve un poco de tranquilidad al vestuario universitario. “Hoy hablamos con Fer y Gonzalo y me pareció espectacular lo que pasó hoy. Lo tomaron con naturalidad, lo hablaron en el momento. Hoy, las cosas ya estaban como antes. Eso nos dio tranquilidad”, dice.

Sin embargo, extrapolándolo a la situación que lo enfrentó a Mauricio Pinilla en un Superclásico, también manifiesta sus aprensiones. “Pero son señales que no se pueden dar. A mí me pasó. Cuando uno se ve en televisión y hasta hoy me cuesta verme. Me da vergüenza. Hay niños que ven esa situación. No es la mejor cara, sabiendo que esto es un juego de pasión. Lo importante es que hoy lo solucionaron y dejó de ser tema”, enfatizó.

Bose habló de varios temas. “Volvería a venir a la U. Y no es con ánimo de endulzarle la oreja a nadie. Estaba consciente del paso, del riesgo. Si me pusieran en la misma situación, con los riesgos, la volvería a tomar”, dice respecto de un paso que ha resultado convulsionado por la resistencia de los hinchas. “Es un extracto muy pequeño de lo que pasa en la contingencia en los clubes. Entiendo que hay un número importante a la que no le voy a gustar, pero también siento el cariño inmenso de la gente de la U. Estoy agradecido del cariño de la gente”, explica, al paso de que vuelve a confirmar su condición de hincha azul. “A mí no me gusta andar diciendo por la vida (que es de la U). Uno no se pasa del clásico rival al otro sin ser hincha. Es un paso grande. Tienes que estar dispuesto a recibir un montón de cosas. Yo lo tomé porque siempre mi sueño fue jugar en la U. Soy hincha de la U”, enfatiza.

En ese contexto, sostiene que su gran objetivo es volver a ganarle un Superclásico a Colo Colo. “Me ha tocado jugar varios clásicos. Hay algunos en que derechamente no anduvimos, como con Castañeda o Hoyos. Después, con Caputto debíamos haber ganado. Lo mínimo era el empate. Algunos sí debimos ganarlos. Otros, nos ganaron bien. Voy a seguir intentando ganarle un clásico a Colo Colo, y si no puedo, no puedo. Me considero un porfiado. Voy a seguir intentando. Se siente mucha frustración. ¡Cómo no vamos a querer ser recordados como el equipo que rompió la racha! No sabes lo que daría por ganarle a Colo Colo y en el Monumental. Pero entiendo este negocio. Yo también soy hincha y cuando estoy en la tele exijo. Para los hinchas, ganar en el Monumental es mucho más significativo que un título, pero siempre aspiro a las dos”, sostiene.

De su futuro en la U, reconoce su deseo de continuar en el club. “Mi intención es seguir jugando un año más en la U. Entiendo que cuando uno se hace más viejo los contratos se hacen por un año, pero también que hay un técnico y una dirigencia que evalúan. Son tres patitas que tienen que estar de acuerdo”, manifiesta.