Benjamín Kuscevic tiene nuevo DT: Fortaleza sorprende y ficha a exentrenador de Curicó Unido

El cuadro brasileño encontró al reemplazante de Renato Paiva, quien duró tan solo diez partidos.

Lucas Mujica
Fortaleza sorprende al anunciar la llegada de Martín Palermo como nuevo director técnico. El exdelantero argentino, leyenda de Boca Juniors en su etapa como futbolista, asumirá la banca del conjunto donde milita Benjamín Kuscevic en reemplazo de Renato Paiva, quien fue cesado el pasado martes tras una serie de resultados adversos.

El portugués apenas alcanzó a dirigir diez partidos, un registro que contrasta con la extensa y exitosa etapa de Juan Pablo Vojvoda, quien permaneció cuatro años en el club y dirigió 310 encuentros, dejando cinco títulos en la institución.

Palermo, a sus 51 años, inicia su noveno desafío como entrenador. Antes pasó por Olimpia de Paraguay, Platense, Aldosivi, Curicó Unido, Pachuca, Unión Española, Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz, institución en la que dio sus primeros pasos como DT en 2012. Sus resultados han sido dispares. Su arribo a Brasil representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera en uno de los torneos más exigentes del continente.

Palermo tendrá su novena experiencia como DT.

La noticia también resuena en Chile por un detalle: junto al Titán trabajará Diego Cagna, recordado por su breve paso como técnico de Colo Colo en 2010. El exvolante, también multicampeón en Boca Juniors, oficiará como asistente técnico en Fortaleza.

Kuscevic, a la espera

Por ahora, Kuscevic no conocerá de inmediato a su nuevo entrenador. El defensor se encuentra concentrado con la selección chilena en la fecha FIFA. El cuerpo técnico de Nicolás Córdova lo descartó del duelo de este jueves ante Brasil por molestias físicas, aunque en la Roja confían en que podrá estar disponible para el encuentro frente a Uruguay, el próximo martes en Santiago.

Con este nombramiento, Fortaleza inicia un nuevo ciclo. Palermo y Cagna aterrizan con la misión de ordenar un plantel golpeado. Y en ese camino, el defensor formado en Universidad Católica se perfila como uno de los nombres claves en el grupo.

El zaguero lleva dos temporada en el club y suma 74 partidos. Antes, en Brasil, jugó en Coritiba y en Palmeiras. Sin embargo, ha sido en el club tricolor donde ha encontrado más regularidad tras su partida de la UC. Claro que en el elenco verde alcanzó seis títulos, incluidas dos Copa Libertadores.

