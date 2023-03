Brayan Cortés se muestra contrariado con el empate: “Fuimos protagonistas; la pelota no quiso entrar”

Tras el empate sin goles entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Superclásico, algunos jugadores del cuadro albo se refirieron al resultado obtenido ante su tradicional rival.

En ese contexto, uno que expresó su sensación luego del cotejo fue el arquero Brayan Cortés, para quien hubo un claro dominador del encuentro: “Fuimos protagonistas. Colo Colo siempre fue a buscar la victoria, pero la pelota no quiso entrar. Por ahí Cristóbal (Campos, portero de La U) tuvo intervenciones y creo que nos quedamos tranquilos en ese sentido porque fuimos a buscar el partido. En ellos no se notó”, señaló el guardavalla, concordando con lo manifestado por el entrenador del Cacique Gustavo Quinteros, quien fue categórico para criticar el planteamiento de los universitarios en el Estadio Monumental.

Conforme a eso, el iquiqueño recalcó que “como equipo grande que somos, queríamos ir a buscar el partido, pero no estuvimos finos, nos faltó el último pase y tener más tranquilidad. Pero ya está, a dar vuelta la página”.

“Prácticamente estuvimos en su arco. Ellos no tuvieron pelotas peligrosas de las que me pueda acordar y en las que haya tenido alguna intervención (...), cerró el golero.

Fabián Castillo: “No se pudo, pero vamos con un muy buen avance”

Otro que expresó su sentir tras el partido fue el colombiano Fabián Castillo, quien consideró que “el primer tiempo no fue muy bueno adelante, pero en el segundo intentamos bastante, pudimos encontrarnos más y jugar más a lo que el profe quiere”, comenzó señalando, añadiendo posteriormente que “al final no se pudo lograr el resultado, pero creo que vamos con un muy buen avance”.

Finalmente el cafetero manifestó sobre su rendimiento que “hoy me sentí muy suelto, con ganas de encarar todo el tiempo cada vez que agarraba la pelota. Por momentos se sacaba la pelota limpia, por momentos no, pero es lo que me pide el profe e intento hacer lo mejor posible”, concluyó.