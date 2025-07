Brian Fernández es de esos casos de futbolistas que, por sus condiciones, debieron tener una carrera brillante. En Chile, de hecho, se le recuerda especialmente por la gran campaña que cumplió en Unión La Calera, en 2018, cuando marcó 11 goles en 12 partidos. Volvió a San Luis y a Coquimbo Unido, pero ni siquiera alcanzó a debutar ni en los canarios ni en los piratas. Sus problemas de adicción ya ni siquiera permitían garantizar sus compromisos profesionales.

Por estos días, de hecho, el delantero está envuelto en una nueva polémica: en Talleres de Remedios de Escalada, el equipo que le abrió las puertas en la Primera Nacional argentina lo buscan hace un mes. Es el plazo que lleva sin presentarse a los entrenamientos.

Brian Fernández suma un nuevo problema y pone de cabeza a su club en Argentina

"Brian Fernández no se entrena hace un mes con Talleres de Remedios de Escalada, el equipo al que se había incorporado formalmente en mayo para jugar en la Primera Nacional", consigna TyC Sports, para dar cuenta de la irregular situación. Sin embargo, precisa que, en respuesta a lo publicado por el mismo medio, el futbolista desmintió estar “desaparecido”.

El excalerano no actúa desde el 14 de junio, en la caída de su escuadra como local, por 0-1, frente a Central Norte de Salta. Participó en cuatro partidos, todos con derrota. Los otros fueron ante Chaco For Ever, Mitre (SdE) y Almirante Brown, su ex equipo. En ese duelo marcó un gol.

Brian Fernández, el día en que se sumó a Talleres. (Foto: @clubtalleres)

Los problemas se empezaron a producir después de una lesión. No volvió a presentarse en las prácticas. Sin embargo, a través de Instagram, intentó una precisión. “No estoy desaparecido”, consignó. “Estoy bien y con mi familia”, expresó.

"Esta vez no es el caso de lo que todos piensan“, intentó aclarar, frente a la posibilidad de sospechas relacionadas con su adicción.

Problema constante

Los problemas de Fernández con la droga comenzaron en 2016, cuando un positivo por dopaje le costó un año y medio de suspensión mientras militaba en Racing.

A pesar de sus conflictivos antecedentes, sus brillantes condiciones futbolísticas le permitieron siempre contar con un equipo interesado en sus servicios.