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    Carlo Ancelotti para rato: Brasil acuerda la extensión del contrato con el extécnico del Real Madrid

    La Confederación Brasileña de Fútbol pacta las nuevas condiciones con el estratega europeo, quien dirigirá a la Verdeamerilla en el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Carlo Ancelotti, en un partido de Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Brasil tendrá a Carlo Ancelotti para rato. La confederación que dirige el fútbol de ese país alcanzó un entendimiento con el italiano para que permanezca en la banca de la Verdeamarilla más allá de la disputa del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

    Según distintos medios periodísticos del país más grande de Sudamérica, el extécnico del Real Madrid continuará en su puesto, independientemente de la campaña que cumpla en el próximo torneo planetario, hasta el proceso que conducirá al siguiente, que partirá en Sudamérica y continuará en España, Portugal y Marruecos, en 2030.

    Carlo Ancelotti para rato: Brasil acuerda la extensión del contrato con el extécnico del Real Madrid

    El acuerdo está virtualmente sellado. Basta la firma del entrenador para su oficialización. Los términos, naturalmente, son millonarios: el entrenador se embolsará US$ 11,5 millones por cada uno de los años en que siga siendo el encargado de adoptar las decisiones futbolísticas en el Scratch. Sus asistentes, Paul Clement y Francisco Mauri, el preparador físico Mino Fulco y el analista Simone Montanaro también se beneficiarán del entendimiento, según publica ESPN Brasil, que dio a conocer el entendimiento.

    Ancelotti, en un partido de Brasil (Foto: Photosport). HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

    Aunque el acuerdo es por cuatro años, por una cuestión legal se dividirá en dos períodos bianuales. El contrato se rubricará utilizando métodos digitales, pues el estratega permanecerá en Vancouver, Canadá, hasta fines de abril, por motivos familiares. También participará como invitado en el Congreso de la FIFA.

    El entrenador también debería estar presente, el día 22, en la inauguración del nuevo centro de entrenamiento de Red Bull en Morristown, Nueva Jersey, que será la base logística y operativa de la selección brasileña antes y durante la próxima Copa del Mundo.

    Conformidad

    A fines de marzo ya existían señales respecto de la permanencia del estratega. “Ya está bien conversado, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos personalmente, que cuando regresáramos de la Fecha FIFA firmaríamos el contrato por un período más”, decía Samir Xaud, el presidente de la CBF a fines de marzo.

    A mediados de ese mes, Ancelotti también había admitido los acercamientos. "La CBF no tiene problemas para renovar, yo tampoco tengo problemas. Cuando tenemos algo que queremos continuar, creo que no hay problema”, puntualizaba el entrenador, dando cuenta del ánimo de extender la relación.

    Más sobre:Carlo AncelottiBrasilReal MadridAncelottiFútbolFútbol Internacional

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