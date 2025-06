Carlos Alcaraz se mantiene firme en la carrera por el bicampeonato de Roland Garros

Roland Garros comienza a entrar en sus etapas decisivas. Este domingo se jugaron los primeros partidos de los octavos de final y el gran protagonista fue Carlos Alcaraz (2°). El tenista español venció por parciales de 7-6(8), 6-3, 4-6 y 6-4 al estadounidense Ben Shelton (13°), en un juego que alcanzó las tres horas con 19 minutos.

El ibérico se metió de lleno en la pelea para defender la corona de campeón que obtuvo en la edición 2024. Aunque algunos rivales ya están pensando en arrebatarle el cetro: Lorenzo Musseti (7°), Tommy Paul (12°) y Frances Tiafoe (16°) también se instalaron en los cuartos de final.

Máximo candidato

Carlos Alcaraz va por todo en la tierra batida de Roland Garros. El oriundo de El Palmar escaló hasta la ronda de los ocho mejores tenistas por cuarto año consecutivo. Su víctima fue Ben Shelton, en un partido que supuso un esfuerzo físico superior al resto de los que le había tocado afrontar.

El número dos del mundo sufrió con los potentes servicios del norteamericano en la cancha del Court Philippe Chatrier. Llegó a salvar tres puntos de set antes de mandar la primera manga al tie break, donde terminaría prevaleciendo. En el segundo parcial también anuló puntos de quiebres de su rival y se puso en ventaja en el marcador.

Pero Shelton, con más ganas que tenis, se llevó el tercero y puso la definición en suspenso. El norteamericano quiso repetir el estilo agresivo en el cuarto set. Sin embargo, Alcaraz se reencontró con su nivel habitual y se recuperó para sellar el triunfo y la clasificación. “He intentado mantener la calma. En ciertos momentos enloquecí, estaba enfadado conmigo mismo. Me decía cosas no muy buenas, pero me alegra no haber dejado que esos pensamientos me perjudicaran. He intentado permanecer tranquilo y continuar”, confesó al término del trámite.

El español llegó a las 100 victorias en la arcilla y ahora va por todo en París. Quiere ser el heredero del trono que dejó vacante Rafael Nadal.

Otros candidatos

El rival de Carlos Alcaraz en los cuartos de final ya está confirmado. Será Tommy Paul, quien se impuso al australiano Alexei Popyrin (25°) por triple 6-3, en una hora y 52 minutos.

El norteamericano llega encendido a medirse con ‘Carlitos’, pues rompió una barrera histórica en el tenis de su país. Paul se convirtió en el octavo estadounidense que consigue jugar los cuartos de final en un Grand Slam en las tres superficies posibles. Integra la lista de privilegio junto a Andre Agassi, Michael Chang, Jim Courier, Vitas Gerulaitis, Brian Gottfried, John McEnroe y Pete Sampras.

El estadounidense Tommy Paul será el rival de Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Roland Garros. Foto: Reuters. Guglielmo Mangiapane

La otra llave que ya está asegurada es la de Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe. El italiano se metió en esta instancia al batir en un desgastante partido al danés Holger Rune (10°) por parciales de 7-5, 3-6, 6-3 y 6-2. El norteamericano, por su parte, accedió con más tranquilidad: le ganó al alemán Daniel Altmaier (66°) por 6-3, 6-4 y 7-6 (4).

Por último, el otro lado del cuadro se definirá este lunes. Alexander Zverev (3°) choca con Tallon Griekspoor (35°); Novak Djokovic (6°) contra Cameron Norrie (81°); Alexander Bublik (66°) ante Jack Draper (5°) y Jannik Sinner (1°) frente a Andrey Rublev (15°). Al igual que en el Masters 1000 de Roma, el pelirrojo carga con la responsabilidad de llegar a la final y plantarse, una vez más, contra su gran némesis.