Castillo se tira otra vez contra Fuenzalida con la excusa de Rebolledo

Fue a mediados de julio cuando Nicolás Castillo lanzó el primer dardo contra la capitanía de José Pedro Fuenzalida en la UC. “Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos”, dijo esa vez, a propósito de las loas del Chapa a la grandeza de Colo Colo y la hinchada de la U.

Hoy, cinco meses después, el delantero vuelve a la carga contra el actual portador de la jineta en San Carlos. Lo hizo a través de Instagram, con la excusa de la primera capitanía que ayer exhibió Raimundo Rebolledo, un canterano cruzado.

El ariete comentó una foto que publicó la cuenta de AIM, la empresa de representación suya y de Catuto en la que se felicitaba al defensor por su primera vez como capitán. “Un capitán sin vestir la contra”, fue el mensaje del atacante.

Mensaje directo otra vez a Fuenzalida, quien, justamente, vistió la camiseta de Colo Colo, “la contra”, uno de los clásicos rivales de los de la franja.

Hace cinco meses Fuenzalida incluso ofreció entregar la cinta y hasta Gary Medel tuvo que interceder.