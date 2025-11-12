Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo un estremecedor homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. El DT de Boca Juniors había fallecido días antes tras las complicaciones de un terrible cáncer. En aquel acto se llevó a cabo una gran ovación.

Leandro Paredes y Claudio Úbeda, su ayudante de campo y convertido en su DT sucesor, soltaron globos azules y amarillos con tres estrellas doradas, una por cada título que ganó. Junto a ellos se adosó una camiseta con el número 1956 (el año de su nacimiento) y el símbolo de infinito.

La familia del estratega observaba en el palco al tiempo con mucha emoción. La voz del estadio mencionó al fallecido DT a la hora de presentar el equipo y La Bombonera le dedicó cánticos.

“Muchas gracias, Miguelo; muchas gracias, Miguelo; vos no diste la copa, vos no diste alegrías, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, le cantó al estratega, en una jornada inolvidable, más allá de la derrota.

El destino de esa camiseta tan especial tuvo un insólito recorrido por los aires y terminó nada menos que... en Uruguay. De acuerdo a lo que reportan diversos medios, la casaquilla fue hallada dos días después en una pequeña localidad llamada Cañada Nieto, que tiene 430 habitantes.

“Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, escribió en su cuenta de X @Pepe_Temperan, periodista uruguayo quien informó el hallazgo.

INCREÍBLE. De la Boca a Soriano, Uruguay.



La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano.



Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo. pic.twitter.com/ArXt8O5OS3 — Pepe Temperan (@Pepe_Temperan) November 12, 2025

Diversas imágenes de la pieza dan cuenta del hallazgo. De hecho, se pueden apreciar los globos desinflados que estaban atados a la camiseta.

El homenaje de Úbeda

Cuando murió Miguel Ángel Russo, Boca Juniors estaba en la punta del torneo argentino. Tras su fallecimiento vino un bajón en el equipo, cuyo plantel quedó muy golpeado en lo anímico tras la pérdida de su líder. Sin embargo, en el Superclásico recuperaron el nivel y batieron 2-0 a River Plate.

Claudio Úbeda se retiró entre lágrimas tras la victoria, abrazándose con su ayudante Juvenal Rodríguez y después con cada futbolista que se cruzó en su camino al túnel, entre ellos Leandro Paredes.

“Cuando terminó el partido me abracé mucho con Juvenal porque nos acordamos de Miguel. Gran parte de todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba. Queremos compartir esto con él y con su familia, con la que estamos en contacto permanente. Se lo dedicamos todos a él”, expresó el extécnico de Magallanes en la conferencia posterior.