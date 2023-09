La polémica comparación de Cereceda sobre las hinchadas: “La de la U es mucho más fiel; la de Colo Colo es más flaite”

Roberto Cereceda es un experimentado del fútbol chileno. El capitán de Audax Italiano, de 38 años, lleva más de dos décadas en los planos estelares del balompié criollo. Esto lo ha llevado a completar una envidiable carrera, donde formado parte de la selección nacional y ha disputado en los tres equipos más relevantes de Chile.

Su presencia en Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica lo tienen como una voz autorizada. Y es que no son muchos los que forman parte del selecto grupo que ha jugado en los tres elencos. En ese sentido, en conversación con TNT Sports, el zurdo entregó detalles de su carrera y de su experiencia en cada uno de sus exequipos.

Cereceda se refirió a su pasado en los clubes, especificando dónde lo pasó mejor y sobre qué parcialidad tuvo un mejor trato con él: “Fue la de Colo Colo, sin valorar mucho la de Católica, porque cuando yo llego allá los primeros tres partidos me pifiaron muchísimo. Después de ese tercer partido en que yo lo quise dar todo por lo menos, al parecer lo demostré, porque después de ese partido fue todo lo contrario. La gente me empezó a querer mucho, me admiraba mucho”, dijo el otrora seleccionado nacional.

Además, sobre entregó un mensaje hacia la trascendencia que tiene el Cacique: “Colo Colo obviamente porque estuve cuatro años, fui campeón tres o cuatro veces. Tú al lugar que vas el equipo popular de Chile es Colo Colo y lo va a seguir siendo, porque se siente en los lugares que uno está, ya sea un restaurant, una picada, donde tú vayas”, indicó.

No obstante, el itálico realizó una comparación donde Los de Abajo, hinchada de la U, se vio mejor en comparación con la Garra Blanca, barra de Colo Colo: “La hinchada de la U es mucho más fiel a lo que es la institución, a lo que es el jugador, es mucho más respetuosa”, arrancó comentando sobre la fanaticada azul. “La del Colo es un poco más flaite en ese sentido. Es un poco más flaite no más”, sentenció, sin mayores intenciones, sobre los forofos albos.