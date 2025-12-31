SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Chaleco López anticipa su decimoquinto Dakar: “No estaba tan convencido de volver; pero en junio fui al desierto y me conecté”

    Luego de su victoria en Marruecos y tras reencontrarse con el ritmo de competencia, el piloto chileno se prepara para un certamen más duro y estratégico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Chaleco López anticipa su decimoquinto Dakar: “Cada año que vengo pienso que va a ser el último”.

    Francisco López (50 años) correrá el rally Dakar por decimoquinta vez en su carrera. El histórico Chaleco es parte de la delegación chilena junto a Ignacio Casale, Lucas del Río y Hernán Garcés, en autos; más Ruy Barbosa, José Ignacio Cornejo y Tomás de Gavardo en motos.

    El curicano busca un nuevo triunfo. Ya lo consiguió en 2019 y 2022. En esta ocasión, la novedad es el regreso de Álvaro León como navegante. En entrevista con El Deportivo, el piloto revela las claves de su vigencia. “Voy por mi versión número quince, lo que es muy significativo para mí”, anticipa.

    ¿Cómo se ha preparado para el Dakar? Este año compitió poco...

    Cada año que estoy en el Dakar pienso que va a ser el último, pero aquí estamos otra vez, listos para el que viene y motivados. Partí el año muy tranquilo, haciendo un poco de moto. Siempre trabajo la parte física, con bicicleta. No estaba tan convencido de volver al Dakar, estaba ahí, en la duda. Pero fui al desierto en junio y me conecté rápidamente con el entorno, con el buggy, y nuevamente me di cuenta de que quería estar presente.

    El año pasado fue segundo, ¿ahora va por el título?

    Perdimos más de una hora el segundo día. Era un auto nuevo, muy “verde” todavía. Un sistema de tracción automática nos jugó en contra y ahí quedamos retrasados más de una hora. Después de eso gané cuatro o cinco etapas, recuperé y quedamos en la segunda posición. El Dakar es una carrera muy complicada. Se tienen que dar muchas cosas bien. Hay que tener buenos autos, buenos navegantes, ser constantes, cuidar los neumáticos en las etapas maratón… Uno puede estar muy bien preparado, pero también se tiene que alinear todo. El año pasado estábamos bien preparados. Si todo va bien, ahora estamos preparados para intentar ir a buscar el título.

    Chaleco López buscará su tercer título del Dakar.

    Menciona las etapas maratón. ¿Qué tan decisivas pueden ser?

    Son complicadas. No tienes asistencia en la noche, te mandan a un lugar en medio del desierto sin recambio, sin repuestos. Sufrimos mucho con la cantidad de piedras. Hacer 800 kilómetros sin recambio de neumáticos exige una estrategia muy buena. El año pasado fue así y este Dakar también tendrá dos etapas maratón. Van a ser dos grandes filtros, sin duda.

    ¿No le favorece?

    Habrá menos duna. Las dunas nos acomodan, pero también somos fuertes en otros terrenos. Las estapas de maratón van a ser un coladero tremendo. La estrategia será clave y hay que cumplirla. Todavía me siento motivado y muy contento. Le agradezco a todas las marcas que me apoyan, porque gracias a ellas puedo estar presente en esta linda competencia. Por ejemplo, voy una carpa carpa Wild Land, que las conozco hace mucho tiempo, ahora gracias a AWL.

    Va con Álvaro León como navengante, ¿han afianzado el vínculo?

    Con Álvaro gané el Dakar 2019, y este año estuvimos en Marruecos, donde también pudimos ganar. La navegación no fue perfecta, pero hicimos un buen resultado. Después entrenamos en Copiapó, nos sentimos muy cómodos para el Dakar.

    ¿Es un impulso el título de Marruecos?

    Ganar una carrera por 11 segundos después de correr casi 4 mil kilómetros… creo que nunca había ganado por tan poca diferencia. Ese día salimos a asegurar el segundo lugar, casi tercero, y terminamos ganando. Tuvo un sabor muy dulce. Era la primera carrera que hacía después del Dakar 2025. Pasaron alrededor de siete meses sin subirme al auto. Corrí en moto el Desafío del Desierto y la preparación fue buena, pero correr es diferente a entrenar. Las sensaciones fueron muy buenas y, además, con navegante nuevo nos pudimos comunicar bien.

    ¿Cómo fue la experiencia de volver a competir en moto?

    Durante el año tomo en moto una vez al mes, de manera totalmente amateur, muchas veces con mi hijo de ocho años que le encanta. Pero este año me puse un poquito más a punto. Entrené de marzo a junio fuerte y nos fuimos al Desafío del Desierto. Anduvimos muy bien. Eso me ayuda mucho a la lectura. Después lo transmito a lo que hago hoy, que es manejar un auto. La moto es mucho más rápida y más compleja. Esos kilómetros me ayudan a ser rápido y a tener una muy buena lectura del terreno.

    Pero es distinto subirse como aficionado que nuevamente competir...

    Fue increíble. Andar con amigos, sentirme bien… obviamente el físico, las lesiones, la vista, ya no acompañan como antes, pero aun así anduve muy bien. Me sentí cómodo, rápido, sin sustos. Fue una carrera muy buena, la disfruté mucho y quiero volver el próximo año.

    DakarPolideportivoMotorsportsAutomovilismoChaleco LópezFrancisco López

