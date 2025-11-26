BLACK SALE $990
    Champions League: el Arsenal le corta el invicto al Bayern Múnich y el Liverpool no detiene su crisis

    En el gran duelo de la jornada de miércoles, los Gunners vencieron por 3-1 a los bávaros, para quedar como el único líder (e invicto) de la Fase de Liga. Además, los de Mikel Arteta encabezan la Premier League. Mientras que los Reds fueron goleados en casa, por el PSV. Mbappé hizo cuatro goles para el Real Madrid.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Arsenal venció al Bayern Múnich, cortándole el invicto a los germanos.

    Un duelo de lujo. De lo mejor que puede presentar el fútbol internacional hoy en día. Arsenal y Bayern Múnich animaron el partido más atrayente de la quinta fecha de la Fase de Liga de la Champions League. En Londres, los Gunners lograron un importante triunfo de 3-1, que sirve para golpear la mesa y colocar su chapa de favorito.

    Los dos equipos llegaron igualados en esta Liga de Campeones, con 100% de rendimiento en sus primeros cuatro encuentros (12 de 12) y con la misma diferencia de gol (+11), encabezando la clasificación. El matiz pasaba porque los Gunners no tenían goles en contra. Esta racha invicta se acabaría este miércoles.

    Otra similitud es que ambos son lideres de sus respectivos torneos locales. El Arsenal va puntero en la Premier League con seis puntos de ventaja sobre su escolta, el Chelsea. Mientras que el Bayern encabeza la Bundesliga, también con seis unidades por sobre el segundo, el Leipzig. Con todos estos antecedentes, el espectáculo estaba garantizado en la cancha de los ingleses.

    El primer tiempo contó con un dominio repartido, aunque los guarismos hayan indicado que los germanos tuvieron un 62% de posesión. Elencos compactos y de buen pie, brindaron un duelo interesante desde lo táctico, aunque no se haya traducido en numerosas chances de gol.

    En los 22′, el Arsenal abrió la cuenta gracias a una de sus principales armas ofensivas: la pelota parada. Bukayo Saka lanza un córner y el lateral diestro Jurriën Timber anticipa a Manuel Neuer para poner el 1-0. El técnico Vincent Kompany reclamó un supuesto bloqueo en contra del laureado portero alemán, sin embargo su queja no tuvo recepción.

    Diez minutos después, el Bayern encontró la igualdad. Quien anotó fue Lennart Karl, de 17 años, a quien Kompany alineó desde el inicio como un volante ofensivo, detrás de Harry Kane. El joven empalmó el balón de primera tras una aparición de Gnabry, ganando la espalda por la franja derecha. Todo nació de un gran cambio de frente del siempre eficiente Joshua Kimmich.

    Los de Mikel Arteta tomaron las riendas y asumieron un rol de mayor control para el segundo periodo. Continuó buscando a través del balón parado, instancias en las cuales ganaba reiteradamente por arriba. En los 60′, un cabezazo del zaguero Mosquera generó una intervención providencial de Neuer. Un par de minutos más tarde, lo tuvo Declan Rice, pero el 1 de los muniqueses desvió con un pie. El primer cuarto de hora del complemento fue en modo Arsenal.

    Esa superioridad se tradujo en ventaja en los 69 minutos. Porque Noni Madueke, quien ingresó durante la primera parte por el belga Trossard, convirtió el 2-1 impactando el balón por el lado derecho del ataque, tras un centro rasante del italiano Calafiori, desde el otro lado. En los 76′, llegó el 3-1 gracias al brasileño Gabriel Martinelli, quien cerró un contragolpe acertando con el arco libre, luego de una salida a destiempo de Neuer.

    Los Gunners, de esta manera, lideran la tabla de la Champions con puntaje ideal: 15 de 15. Es el único invicto que queda en la competencia, porque el Inter de Milán perdió en los descuentos 2-1 con el Atlético de Madrid.

    Cuatro de Mbappé y Liverpool no levanta

    El Real Madrid venció por 4-3 al Olympiacos, en Grecia, en otro de los duelos de la jornada del miércoles. Sin lugar a dudas, el hombre del partido fue Kylian Mbappé. El astro francés hizo los cuatro goles de los merengues, robándose la película.

    Los merengues comenzaron perdiendo, pero apareció el ex PSG para hacer un triplete en siete minutos: 22′, 24′ y 29′. En el segundo tiempo, anotó su póquer personal para darle una necesaria victoria a la Casa Blanca, que llegó al partido con problemas y muchas bajas, sobre todo en la defensa. El Madrid tiene 12 puntos, en zona de clasificación directa para los octavos de final.

    El que no levanta es el Liverpool. Cayó en Anfield por 4-1 ante el PSV Eindhoven. Los Reds recién aparecen en la 13ª posición de la Fase de Liga con nueve puntos. El cuadro de Arne Slot no detiene su crisis, pese a contar con un elenco millonario.

