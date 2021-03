Christian Garin: “Creo que estoy por buena línea, sigo sumando títulos y ganando buenos partidos”

Christian Garin se prepara para disputar el Masters 1.000 de Miami. El tenista chileno arriba a este torneo en un muy buen momento, tras la obtención del Chile Open. Por lo mismo, Gago se muestra optimista con su nivel mostrado en la arcilla de San Carlos de Apoquindo: “Es una motivación gigante para la temporada, es mi tercer torneo en Sudamérica. No jugaba hace mucho tiempo y ganar en mi segundo torneo del año es muy bueno”.

El chileno también aprovechó de explicar ante la prensa las razones por las que decidió no asistir al ATP de Acapulco, que se disputó la semana pasada: “Tenía muchas ganas de ir a Acapulco, pero por un tema físico y de logística no me sentía muy bien, fue netamente por eso”. Además, agregó que tomó ese tiempo para preparar el Masters 1.000 de Miami, su próximo desafío: “La semana con Franco (Davín) estuvo muy buena, le sacamos mucho provecho. Aproveché el tiempo que no pude ir a Acapulco y me vine a Miami a entrenar, espero que haya sido una buena decisión”.

Por último, Garin expresó también sus intenciones de seguir en buen nivel, y reconoce la importancia de lo que pase en Miami para cumplir ese objetivo: “Los Masters 1.000 son muy importante para todos los jugadores, cada uno es un torneo especial, y salir adelantado también es un plus. Sinceramente mi cabeza está solo en seguir mejorando, creo que estoy por buena línea, sigo sumando títulos y ganando buenos partidos. Entreno día a día para estar preparado para jugar algo importante”, cerró.