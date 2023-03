Claudio Bravo y el duelo ante Manchester United: “Es un campo complicado, pero la concentración que tengamos será vital”

El Betis se marchó satisfecho del Benito Villamarín después del empate sin goles ante Real Madrid. Así lo resumió el meta chileno Claudio Bravo, quien fue una de las grandes figuras del partido con al menos tres tapadas de gol.

“Hicimos un gran partido con el espectáculo por delante, sabiendo nuestras necesidades de aspirar a lo que queremos. Tenemos que seguir jugando de la misma manera, con decisión y concentración, con estos equipos como el Madrid, si te despistas lo terminas pagando caro”, aseguró el golero chileno.

Asimismo, agregó que “nos faltó ese grado de acierto de cara al gol. Pero si mantenemos este nivel de juego, de no ser menos que ningún equipo, las cosas se darán por sí solas”.

El oriundo de Viluco también destacó las motivaciones que tiene el plantel. Según sus palabras, el carácter que ha logrado el cuadro andaluz será vital para lograr el gran objetivo de llegar a la próxima Champions League.

“La necesidad de ganar nosotros la tenemos siempre. Somos ambiciosos, no renunciamos a nuestro juego en ningún estadio. Debemos tener siempre esa personalidad, la agresividad que contagia a nuestra afición. Eso nos da un plus para los objetivos que nos planteamos”, dijo el ex capitán de la Roja.

En lo inmediato, el club hispano deberá medirse a Manchester United en Old Trafford, por la ida de los cuartos de final de la Europa League. Un estadio difícil, según indicó Bravo.

“Es un campo complicado, pero la concentración que tengamos será vital. Todo depende de la manera que lo afrontes, cómo salgamos a competir. Tenemos que aspirar a lo más alto, seguir paso a paso rumbo a nuestros desafíos”, explicó el golero.

Pellegrini, satisfecho

El técnico de los béticos, el chileno Manuel Pellegrini, rescató la dinámica de su equipo ante el campeón de la LaLiga. Incluso, no dudó en decir que su equipo estuvo más cerca del triunfo.

“Me pareció un buen partido. Cuesta encontrar un buen cero a cero, con dos equipos que buscaban la portería contraria, ambos defendimos bastante bien. Las mejores atajadas las hizo (Thibaut) Courtois, a Borja y Ayoze. Las opciones más cercanas de gol fueron las nuestras”, dijo el Ingeniero en conferencia de prensa.

Consultado si esto es un incentivo para el duelo del jueves, el DT afirmó que “en ningún caso nos da moral para seguir, queríamos los tres puntos y salimos a buscar desde el primer minuto. Siempre digo que, si no se puede ganar, lo mejor es no perder, así que nos vamos satisfechos porque no nos convirtieron”.

Según su opinión, el resultado tampoco pasó por la sostenida baja que ha sufrido el gigante merengue en los últimos partidos, ya que “no es un Madrid inofensivo con los Vinícius Júnior, Benzema y Rodrygo. Es mérito nuestro para que no lograran buscar los remates, ni les dimos espacios. Hicimos un gran trabajo defensivo. Siempre buscamos la portería contraria. No cambiamos nuestro estilo por jugar ante el Madrid”.

Asimismo, insistió en que no hay suplentes ni titulares en el Betis, ya que “siempre me he sentido orgulloso de mis futbolistas. Trabajamos todas las semanas con equipos distintos. Hacemos formaciones iniciales pensando en ese partido, el siguiente. Tenemos que pensar en Manchester United y ojalá podamos hacer un buen partido también”.

Consultado por el hecho de llegar a los 100 partidos en Betis, el DT contestó que “si llegamos hasta acá es porque hemos hecho un buen trabajo, más si lo hicimos ante un rival como este. Me gustó mucho la personalidad del equipo, que nunca se intimidó”.

Así también insistió en que “lo más importante es mantener el espíritu competitivo hacer la mayor cantidad de goles y mantener la portería en blanco. Ahora tenemos que visitar a Manchester United y después al Villarreal, un rival directo. Uno no puede pensar en el futuro, sino solo en el presente”.

En el camarín del visitante, el técnico italiano Carlo Ancelotti se mostró disconforme por el momento que vive su equipo, que no tuvo la eficacia para batir la resistencia del Betis.

“Nos ha faltado eficacia, no tuvimos soluciones para crear efectividad. Nos falta eficacia, hacemos demasiadas paredes en espacios más reducidos, Los últimos tres partidos no marcamos. Tuvimos tres o cuatro oportunidades de anotar. Teníamos que hacer más transiciones”, confirmó Carletto.

En la misma línea, analizó que “afortunadamente, atrás lo hemos hecho bien. Nos falta equilibrio. No hemos estado bien en el frente de ataque. Prueba de ello es que en los últimos tres partidos solo hicimos un gol, que fue a balón parado”.