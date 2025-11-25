¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28.

Finalizó la vigesimoctava jornada de la Liga de Primera. La UC y la U se mantienen en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores. Más atrás está O’Higgins, hoy en puesto de Sudamericana.

Colo Colo, en tanto, venció a Unión La Calera y logra instalarse en puestos de clasificación internacional.

Cabe recordar que el Coquimbo Unido, junto con el segundo y tercer lugar, además del vencedor de la Copa Chile 2025, obtendrán los boletos para la Libertadores 2026. En tanto, las escuadras que finalicen entre el cuarto y el séptimo puesto accederán a la Copa Sudamericana. En la parte baja de la clasificación, los dos equipos que terminen en los últimos lugares descenderán directamente a la Primera B.

Revisa la tabla