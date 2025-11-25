¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28
Revisa los detalles de la clasificación.
Finalizó la vigesimoctava jornada de la Liga de Primera. La UC y la U se mantienen en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores. Más atrás está O’Higgins, hoy en puesto de Sudamericana.
Colo Colo, en tanto, venció a Unión La Calera y logra instalarse en puestos de clasificación internacional.
Cabe recordar que el Coquimbo Unido, junto con el segundo y tercer lugar, además del vencedor de la Copa Chile 2025, obtendrán los boletos para la Libertadores 2026. En tanto, las escuadras que finalicen entre el cuarto y el séptimo puesto accederán a la Copa Sudamericana. En la parte baja de la clasificación, los dos equipos que terminen en los últimos lugares descenderán directamente a la Primera B.
Revisa la tabla
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos jugados
|Dif. de gol
|1
|Coquimbo Unido
|71
|28
|+30
|2
|Universidad Católica
|54
|28
|+17
|3
|Universidad de Chile
|51
|28
|+25
|4
|O’Higgins
|50
|28
|+6
|5
|Audax Italiano
|46
|28
|+6
|6
|Palestino
|45
|28
|+8
|7
|Colo Colo
|44
|28
|+14
|8
|Cobresal
|44
|28
|+2
|9
|Huachipato
|41
|28
|+1
|10
|Ñublense
|30
|28
|-12
|11
|Unión La Calera
|29
|28
|-9
|12
|Deportes La Serena
|27
|28
|-16
|13
|Everton
|26
|28
|-15
|14
|Deportes Limache
|25
|28
|-19
|15
|Unión Española
|21
|28
|-21
|16
|Deportes Iquique
|21
|28
|-26
