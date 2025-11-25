BLACK SALE $990
    El Deportivo

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28

    Revisa los detalles de la clasificación.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28.

    Finalizó la vigesimoctava jornada de la Liga de Primera. La UC y la U se mantienen en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores. Más atrás está O’Higgins, hoy en puesto de Sudamericana.

    Colo Colo, en tanto, venció a Unión La Calera y logra instalarse en puestos de clasificación internacional.

    Cabe recordar que el Coquimbo Unido, junto con el segundo y tercer lugar, además del vencedor de la Copa Chile 2025, obtendrán los boletos para la Libertadores 2026. En tanto, las escuadras que finalicen entre el cuarto y el séptimo puesto accederán a la Copa Sudamericana. En la parte baja de la clasificación, los dos equipos que terminen en los últimos lugares descenderán directamente a la Primera B.

    Revisa la tabla

    PosiciónEquipoPuntosPartidos jugadosDif. de gol
    1Coquimbo Unido7128+30
    2Universidad Católica5428+17
    3Universidad de Chile5128+25
    4O’Higgins5028+6
    5Audax Italiano4628+6
    6Palestino4528+8
    7Colo Colo4428+14
    8Cobresal4428+2
    9Huachipato4128+1
    10Ñublense3028-12
    11Unión La Calera2928-9
    12Deportes La Serena2728-16
    13Everton2628-15
    14Deportes Limache2528-19
    15Unión Española2128-21
    16Deportes Iquique2128-26

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLiga de Primera

