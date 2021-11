Colo Colo se excusa tras alejarse del título: “Fuimos el único equipo que ha jugado dos partidos con juveniles”

Colo Colo sufrió una dolorosa derrota ante Unión Española y dejó a la Universidad Católica, que cumplió ante Huachipato, a un empate del tetracampeonato. El conjunto albo cayó por la mínima ante los hispanos en el estadio Monumental y llegará a la última fecha del Torneo Nacional en el segundo puesto, con tres puntos menos que los cruzados, los líderes exclusivos.

Leandro Stillitano, ayudante técnico de Gustavo Quinteros, quien no estuvo presente en el encuentro, analizó el tropiezo ante los rojos de Santa Laura, haciendo hincapié en las trabas que ha tenido su escuadra para entrenar con normalidad, debido a los brotes por coronavirus que han tenido en Macul. El transandino basó en esto último la explicación del bajón futbolístico de su equipo en la recta final del certamen.

“Se nos hizo complicado en varios partidos encontrar el funcionamiento. No pudimos entrenar de manera normal. Eso lleva a que los jugadores hayan entrenado en sus casas muchos días. Tuvimos muchos contactos estrechos. Eso dificulta el entrenamiento con pelota. Eso lo vimos reflejado en partidos anteriores y en el partido de hoy. Hemos tenido una que otra llegada, pero no hemos sido claros como cuando hemos podido entrenar normal”, comenzó diciendo el estratega.

“Obviamente el análisis y el mea culpa lo haremos puertas adentro. En situaciones iguales, las resoluciones no fueron las mismas. Es muy claro eso. En el caso particular del partido de hoy, queda claro que no hubo contactos estrechos, referido a eso. Ustedes quizás no saben, pero eso llevó a que se arme un movimiento extraño para entrenar. Ayer no pudimos entrenar. Eso lleva a situaciones que van sacando a los jugadores del foco de lo que tenemos que hacer”, complementó.

Pese al resultado, el argentino aprovechó de valorar la clasificación alba a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2022, además del aporte de los juveniles, ante la serie de bajas por Covid-19. Aunque lamentó la baja de futbolistas titulares que no pudieron estar en cancha tanto este domingo como frente a Ñublense y Audax Italiano. Ante estos dos últimos, los de Pedrero tuvieron que alinear un equipo joven debido a la gran cantidad de ausencias por la enfermedad.

“Respecto al partido y a lo que apuntamos, estamos conformes porque se cumplió el objetivo de que Colo Colo juegue directo una fase de grupos en la Copa Libertadores. Hoy estamos peleando el campeonato con seis o siete chicos que son del club y que tienen poca experiencia. Eso lleva a que sea un poco más difícil, porque en estos momentos se requiere mucha experiencia. Haremos nuestra autocrítica, pero la realidad es que fuimos el único equipo que ha jugado dos partidos con juveniles. Esos puntos podrían hablar de otra cosa en la tabla”.

Stillitano insistió en apuntar a las prácticas que sus dirigidos no pudieron llevar a cabo sobre una cancha a causa del coronavirus: “No es excusa. En nuestra profesión se juega en la cancha y se juega con la pelota. Hemos tenido días en que los jugadores han entrenado en su casa. Perdimos entrenamiento en campo, que es lo más importante”.

Finalmente, volvió a referirse a la derrota. “No encontramos los espacios y no fuimos claros en los últimos tiempos. La posesión del partido la tuvimos nosotros. El rival estaba muy replegado y fue lo que no pudimos solucionar”, concluyó.