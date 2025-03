Como en los viejos tiempos: Benjamín Alvarado logra una espectacular remontada y supera el corte en el Chile Classic

Para Benjamín Alvarado el Prince of Wales Country Club es como el patio de su casa. Ahí supo de grandes éxitos y jornadas gloriosas. La de este viernes, en la segunda ronda del Astara Chile Classic, fue una de ellas, porque sabía que necesitaba hacer algo notable para superar el corte en La Reina. Enfrentaba la dificultad de una cancha bastante pisada por el grupo que salió en la mañana, pero pese a sus aprensiones logró imponerse a esa complicación y consiguió una tarjeta que le permitirá ser el único nacional en la recta final del certamen del Korn Ferry Tour, que reparte US$ 1 millón.

Después de haber terminado en el puesto 99 la primera jornada, el golfista nacional salió decidido a cambiar su suerte y a evocar viejos tiempos de gloria. En el primer hoyo consiguió un birdie, que lo ilusionó. Luego, tropezó en el tercero y se volvió a recuperar en el cuarto. Un águila en el sexto lo puso de lleno en los puestos de avanzada.

Emocionante final

En la vuelta del recorrido, un birdie en el 11 y un bogey en el 13 mantuvieron la tendencia. Un nuevo acierto en el 14 le dio la tranquilidad para enfrentar las banderas finales con una distancia más holgada dentro del grupo que estaba superando el corte. Aunque el suspenso llegaría en el 15 con otro error, por lo que el margen de achicó. No obstante, eso no lo complicó. El birdie en el 17 le dio oxígeno y el bogey del 18 no amagó su paso a las rondas finales del prestigioso certamen, quedando 55º (-2).

Los demás representantes nacionales quedaron eliminados tras la ronda matutina. Benjamín Saiz-Wenz, el mejor chileno el jueves, terminó en el par de la cancha, y finalizó su participación en el lugar 80 (-1), tras lograr cuatro birdies, dos bogeys y un doble bogey. Mientras que Carlos Bustos finalizó en el puesto 107 (+1), Christian Espinoza y Gabriel Morgan culminaron en la casilla 133 (+4).

En tanto, la cima tiene dos nuevos líderes: los estadounidenses Cole Hammer y Davis Chatfield, ambos con -11.