Con Bachelet y Piñera: Santiago 2023 homenajea a los precursores de la obtención de los Panamericanos

Este jueves, la Corporación Santiago 2023 realizó un homenaje en el hotel Sheraton a los precursores de la candidatura a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que comienzan el viernes 20 de octubre.

La ceremonia contó con la presencia de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien dio los primeros pasos, logrando la adjudicación del megavento, y por el ex Presidente Sebastián Piñera, quien marcó el hito de formar la corporación a cargo de organizarlos.

En la ocasión se proyectó un video que recordó que corría noviembre de 2017 cuando, en la ciudad de Praga, los 41 países que integran la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), en decisión unánime, ratificaron a Santiago de Chile como sede de los Juegos 2023, que constituyen la mayor fiesta multideportiva de nuestra historia nacional y que, además, dejarán un legado inmenso e imperecedero en el deporte y la sociedad chilena.

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, agradeció la presencia de los ex presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera por “sentar las bases para que este largo camino de esfuerzo y trabajo se fuera haciendo realidad”.

Luego, recordó que “anteriormente, en 1975 y 1987, hubo dos intentos frustrados, pero como a nosotros las cosas siempre se nos dan difíciles, hubo que insistir una vez más y confirmar el dicho popular ‘la tercera es la vencida’”.

Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, reflexionó que “cuando uno hace recuerdos y recuentos del mundo deportivo es inevitable hacer la secuencia completa, desde el origen, desde la concepción que llevó a nuestro país a ser anfitrión de estos Juegos es relevante, significativo y convocante. Y va a potenciar a nuestros deportistas, hacerlos sentir orgullosos de estar representando a Chile en el evento multideportivo más importante que se ha hecho en nuestro país”.

Palabra de mandatarios

“Me tocó a mí tomar la decisión de postular y cuando lo planteé en el gobierno, el ministro de Hacienda de la época me dijo ‘no hay plata’. Yo le dije ‘se hace, de todas maneras’. Estoy súper contenta de que tres gobiernos hayan trabajado aquí: el mío, el del Presidente Piñera y ahora el del Presidente Boric. Vamos a tener un espectáculo maravilloso, que espero disfruten todos, que realmente apoyemos a nuestros atletas y que, además, seamos hospitalarios y cariñosos con los atletas que vengan de afuera, para que podamos siempre sentirnos orgullosos de Chile”, recordó Michelle Bachelet.

En tanto, Sebastián Piñera reflexionó sobre la importancia de la cita. “El deporte nos enseña valores, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, la perseverancia, los que valen no sólo dentro del campo deportivo sino que también valen en la vida cotidiana. Por eso, a mis compatriotas quiero pedirles que aprovechemos estos Juegos para dar un salto adelante en transformar a Chile en un país de deportistas, que es un cambio radical en la mente y en el cuerpo. Finalmente, felicitaciones a tantas y tantos que hicieron posible esta fiesta”.

Medallas de reconocimiento

Además de los dos ex Presidentes de la República, recibieron los agradecimientos y el homenaje los integrantes de la delegación en Praga (República Checa), el ex ministro del Deporte Pablo Squella, la ex subsecretaria Nicole Sáez y el ex intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; además de los dirigentes Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), y Ricardo Elizalde, ex presidente del Comité Paralímpico.

También de esa primera etapa fueron reconocidos: Neven Ilic, presidente de COCh entre 2004 y 2017; Carolina Bergeon, José Antonio Giordano, Pedro Lira, Karl Samsing y Renato Palma.

En cuanto a la segunda fase de consolidación de la Corporación Santiago 2023, se llevaron los agradecimientos las ex ministras Pauline Kantor y Cecilia Pérez, además de Renato Palma, Alberto Vargas, Aquiles Gómez y Francisca Castro.