Con dardos a Carabineros: en Argentina lanzan dura advertencia a los hinchas de la U en la previa a la revancha ante Lanús

La hinchada de la U recibió una advertencia por la policía argentina, en la previa a la revancha de Copa Sudamericana ante Lanús. Foto referencial: Photosport.

Universidad de Chile luchará ante Lanús por un cupo en la final de la Copa Sudamericana. Tras empatar 2-2 en el partido de ida, jugado en el Estadio Nacional, el conjunto chileno tendrá que viajar esta semana a Buenos Aires para buscar su primera clasificación a una final de un torneo internacional en 14 años.

En ese marco, la tensión por el crucial compromiso entre azules y granates ya se percibe en el ambiente, sobre todo por los episodios de violencia que rodearon la previa. Y es que cuando el plantel transandino llegaba hasta el reducto de Ñuñoa, fueron atacados con piedrazos por un grupo de barristas del cuadro laico. Uno de los proyectiles, de hecho, impactó una de las ventanas del bus que los trasladaba, lo que desató los reclamos al otro lado de la cordillera.

Por este motivo, en Argentina ya encienden las alarmas por el arribo de los estudiantiles a territorio bonaerense. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), organismo del Ministerio de Seguridad, emitió una dura advertencia para la fanaticada azul a través de un comunicado.

"APreViDe advierte que se encuentra vigente la prohibición de concurrencia a más de 80 hinchas del conjunto chileno, y en el caso de registrarse la presencia organizada o individual de simpatizantes en cercanías del evento, se dará lugar a los protocolos previstos por la normativa vigente, lo que podrá implicar la retención preventiva de las personas con intervención de la autoridad judicial competente”, explicaron, recordando la sanción que se encuentra vigente tras los incidentes ocurridos en Avellaneda, donde la U recibió la prohibición de llevar público visitante por siete partidos.

En ese tono punzante, la entidad también aprovechó de repasar a Carabineros, quienes no pudieron evitar los ataques al bus granate durante su viaje hasta el Estadio Nacional. “Está a la vista que el pedido de custodia a Carabineros fue ineficaz, ya que el micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido”, lanzan, comprometiéndose a reforzar la seguridad del plantel de la U cuando se trasladen rumbo a la Fortaleza.

Para cumplir con este operativo, la APreViDe toma como referencia la logística que llevaron a cabo en el último torneo internacional celebrado en Argentina. “Se tomarán todos los recaudos necesarios en post de garantizar la seguridad, tal como se hizo con dicho club durante toda la Copa Libertadores Femenina disputada hace semanas en los estadio de Banfield y en Morón”, cierran.

Con esta atmósfera de tensión por delante, ambos clubes se alistan para afrontar la revancha continental, este jueves 30 de octubre a contar de las 19.00 horas, en el estadio Ciudad de Lanús.