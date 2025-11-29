BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con las banderas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia: los otros chilenos que pasaron por el Mundial Sub 17 de Qatar

    La representación criolla en el certamen, que se cerró este jueves, no solo se remitió a la Roja de Sebastián Miranda. Están los casos del futbolista Matías Núñez, seleccionado neozelandés de padres chilenos, y del entrenador Leonardo López, quien dirigió su segunda Copa del Mundo de la categoría con los neocaledonios.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Raíces chilenas en el Mundial Sub 17: Matías Núñez, en Nueva Zelanda (número 11), y Leonardo López, DT de Nueva Caledonia.

    El Mundial Sub 17 de Qatar llegó a su fin este jueves, con la consagración inédita de Portugal, luego de superar en la final a Austria. La participación de la selección chilena quedó en el pasado, toda vez que la Roja de Sebastián Miranda se fue eliminada en la ronda de grupos, en una zona donde compartió con Francia, Uganda y Canadá. No fue la única presencia nacional en el campeonato.

    En un fútbol cada vez más globalizado, donde las fronteras se hacen invisibles, se hace frecuente ver a protagonistas con más de una nacionalidad. Se dieron un par de casos en la Copa del Mundo de la categoría, donde futbolistas y entrenadores portaron otra camiseta, teniendo raíces chilenas.

    Nueva Zelanda, eliminado en la fase grupal, contó entre su plantilla con Matías Núñez Gutiérrez. Futbolista categoría 2009 (16 años), nació en Auckland y tiene padres chilenos. Es un extremo izquierdo que milita en el Auckland United neozelandés y jugó los tres partidos de los Junior All Whites en el Mundial. Completó 269 minutos disputados y anotó un gol, en la derrota ante Arabia Saudita.

    Ganó el Campeonato Oceánico Sub 16 con su elenco al superar 2-0 a Nueva Caledonia y fue elegido como el MVP de la final. Participar de un seleccionado juvenil no le cierra las puertas para jugar con otro país en el futuro, en este caso la Roja, sin embargo esta joven promesa no ha sido contactada por Chile.

    La historia de Núñez hace rememorar el caso de Marco Rojas, alguna vez bautizado como el ‘Messi Kiwi’, otro chileno-neozelandés. El mediocampista ofensivo, quien este año se retiró del fútbol, llegó a jugar en Colo Colo, siendo su nexo más cercano al balompié criollo. Su carrera internacional fue como seleccionado de los All Whites, llegando a estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en la Copa Confederaciones 2017.

    Matías Núñez, en el Mundial Sub 17 con Nueva Zelanda.

    Un DT chileno en Nueva Caledonia

    En el Mundial Sub 20 realizado en Chile, la selección extranjera con más apoyo local, sin temor a la equivocación, fue Nueva Caledonia. Por muy lejano que parezca, hay un exfutbolista y actual entrenador que une a ambos territorios. Se trata de Leonardo López Belmar, quien fuera un arquero desconocido para el medio nacional. Nació en Bordeaux, Francia, de padres chilenos. El gran impacto de su carrera deportiva fue pertenecer al plantel del Girondins de Bordeaux en la temporada 2000-2001, cuando tenía 20 años. También estuvo en el equipo B de la institución y en otros elencos de categorías inferiores.

    Se convirtió en entrenador y llegó a este archipiélago francés de ultramar. Primero, a un club (el AS Tiga Sports). Luego, a la selección prejuvenil, en la que va para los cuatro años de trabajo.

    ¿Cómo llega un chileno a Nueva Caledonia? “Es una historia un poco típica. Fui contactado por un equipo en Nueva Caledonia y después la Federación me pidió trabajar con ellos, con la selección, y por eso llevo cuatro años. El objetivo es demostrar una buena imagen del país, del fútbol, porque somos una isla muy chica. Somos orgullosos de poder mostrar que sabemos jugar al fútbol en el Pacífico”. dijo recientemente en Hola Qatar, una radio en español del país de Medio Oriente.

    López lleva dos Mundiales Sub 17 al mando de los neocaledonios. En Indonesia 2023 fue último de su grupo con 0 goles a favor y 24 en contra. Estuvo detrás de Inglaterra, Brasil e Irán. Ahora, en Qatar 2025, la historia no fue muy distinta. Fue colista de la zona B con un punto, un gol anotado y 22 recibidos. Si bien le sacaron un empate a Japón, todo un mérito, después recibieron la mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo masculinas: un 16-0 de Marruecos.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalMundial Sub 17Nueva Zelanda Sub 17Nueva CaledoniaMatías NúñezLeonardo López

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Sin celulares en salas de clases: los desafíos de la norma que está a punto de ser ley

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema
    Chile

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”
    El Deportivo

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Fernando Brancoli: “La derecha movilizada no ha abandonado a Jair Bolsonaro”

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida