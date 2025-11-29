Con las banderas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia: los otros chilenos que pasaron por el Mundial Sub 17 de Qatar

El Mundial Sub 17 de Qatar llegó a su fin este jueves, con la consagración inédita de Portugal, luego de superar en la final a Austria. La participación de la selección chilena quedó en el pasado, toda vez que la Roja de Sebastián Miranda se fue eliminada en la ronda de grupos, en una zona donde compartió con Francia, Uganda y Canadá. No fue la única presencia nacional en el campeonato.

En un fútbol cada vez más globalizado, donde las fronteras se hacen invisibles, se hace frecuente ver a protagonistas con más de una nacionalidad. Se dieron un par de casos en la Copa del Mundo de la categoría, donde futbolistas y entrenadores portaron otra camiseta, teniendo raíces chilenas.

Nueva Zelanda, eliminado en la fase grupal, contó entre su plantilla con Matías Núñez Gutiérrez. Futbolista categoría 2009 (16 años), nació en Auckland y tiene padres chilenos. Es un extremo izquierdo que milita en el Auckland United neozelandés y jugó los tres partidos de los Junior All Whites en el Mundial. Completó 269 minutos disputados y anotó un gol, en la derrota ante Arabia Saudita.

Ganó el Campeonato Oceánico Sub 16 con su elenco al superar 2-0 a Nueva Caledonia y fue elegido como el MVP de la final. Participar de un seleccionado juvenil no le cierra las puertas para jugar con otro país en el futuro, en este caso la Roja, sin embargo esta joven promesa no ha sido contactada por Chile.

La historia de Núñez hace rememorar el caso de Marco Rojas, alguna vez bautizado como el ‘Messi Kiwi’, otro chileno-neozelandés. El mediocampista ofensivo, quien este año se retiró del fútbol, llegó a jugar en Colo Colo, siendo su nexo más cercano al balompié criollo. Su carrera internacional fue como seleccionado de los All Whites, llegando a estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en la Copa Confederaciones 2017.

Matías Núñez, en el Mundial Sub 17 con Nueva Zelanda.

Un DT chileno en Nueva Caledonia

En el Mundial Sub 20 realizado en Chile, la selección extranjera con más apoyo local, sin temor a la equivocación, fue Nueva Caledonia. Por muy lejano que parezca, hay un exfutbolista y actual entrenador que une a ambos territorios. Se trata de Leonardo López Belmar, quien fuera un arquero desconocido para el medio nacional. Nació en Bordeaux, Francia, de padres chilenos. El gran impacto de su carrera deportiva fue pertenecer al plantel del Girondins de Bordeaux en la temporada 2000-2001, cuando tenía 20 años. También estuvo en el equipo B de la institución y en otros elencos de categorías inferiores.

Se convirtió en entrenador y llegó a este archipiélago francés de ultramar. Primero, a un club (el AS Tiga Sports). Luego, a la selección prejuvenil, en la que va para los cuatro años de trabajo.

¿Cómo llega un chileno a Nueva Caledonia? “Es una historia un poco típica. Fui contactado por un equipo en Nueva Caledonia y después la Federación me pidió trabajar con ellos, con la selección, y por eso llevo cuatro años. El objetivo es demostrar una buena imagen del país, del fútbol, porque somos una isla muy chica. Somos orgullosos de poder mostrar que sabemos jugar al fútbol en el Pacífico”. dijo recientemente en Hola Qatar, una radio en español del país de Medio Oriente.

López lleva dos Mundiales Sub 17 al mando de los neocaledonios. En Indonesia 2023 fue último de su grupo con 0 goles a favor y 24 en contra. Estuvo detrás de Inglaterra, Brasil e Irán. Ahora, en Qatar 2025, la historia no fue muy distinta. Fue colista de la zona B con un punto, un gol anotado y 22 recibidos. Si bien le sacaron un empate a Japón, todo un mérito, después recibieron la mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo masculinas: un 16-0 de Marruecos.