    El Deportivo

    Con Novak Djokovic en la mira: Chile enfrentará a Serbia en los Qualifiers de la Copa Davis

    El equipo capitaneado por Nicolás Massú se medirá contra Serbia en la primera ronda de los Qualifiers.

    Carlos González Lucay 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo y Novak Djokovic podrían volver a encontrarse en la Copa Davis. REUTERS

    Este domingo se realizó el sorteo de la Copa Davis 2026, donde Chile clasificó a la primera ronda de los Qualifiers tras haber superado en septiembre a Luxemburgo en el Grupo Mundial I.

    El bolillero indicó que los pupilos de Nicolás Massú enfrenten un camino durísimo si quieren llegar al top 8 de final de temporada, ya que en la primera ronda se medirá ante Serbia, cuya principal figura es Novak Djokovic (4º), quien en el último tiempo se ha restado de la competición.

    Además de la leyenda, las otras figuras balcánicas son Miomir Kecmanović (52º), Hamad Medjedović (83º) y Laslo Djere (99º), último campeón del Chile Open, además del doblista Ivan Sabanov (196º en la modalidad). El capitán es Viktor Troicki.

    La serie se jugará el fin de semana del 6 al 8 de febrero del próximo año en Chile, muy probablemente en arcilla en un lugar a determinar.

    Los pupilos de Massú llegan con Christian Garin (80º) como principal raqueta, secundado por Alejandro Tabilo (81º), Tomás Barrios (109º), Nicolás Jarry (121º) y el doblista Matías Soto (143º).

    España en el horizonte

    En caso de superar al elenco Serbio, el desafío aparece aún más complejo, pues el próximal rival sería España, actual finalista de la Copa Davis y que quedó libre en la primera ronda. Esa confrontación se llevaría a cabo en septiembre.

    Los dirigidos por David Ferrer llegaron a la definición ante Italia en Bolonia, sin sus dos principales figuras: el número uno del mundo Carlos Alcaraz y el 14º, Alejandro Davidovich Fokina. El primero se resto debido al desgaste de la temporada, mientras que el segundo no fue convocado por decisión técnica.

    Así, el peso del equipo se lo llevaron Jaume Munar (36º), Pablo Carreño (89º), Marcel Granollers (6º en la modalidad) y Pedro Martínez (98º).

    Más sobre:TenisCopa DavisNovak DjokovicChileEspañaNicolás Massú

