“Con VAR o sin VAR, siempre el perjudicado es el mismo equipo”: en Argentina estallan y acusan “robo” en el Preolímpico Sub 23

El Preolímpico Sub 23 ya se encuentra en la ronda final para conocer a las dos selecciones que se meterán en París 2024. Con Paraguay, Argentina, Venezuela y Brasil luchando por los dos cupos, cada punto obtenido asoma como vital. Sin embargo, en la Albiceleste no lo consideraron así luego de que se les escaparan los tres puntos en la agonía del partido ante la Vinotinto, a raíz de un polémico penal vía VAR.

La determinación del juez central del partido provocó el lamento de la delegación y periodistas transandinos, que simplemente tildaron la sanción de un “robo” y que la pena máxima habría sido un “invento”.

La tristeza argentina

La selección de Javier Mascherano había clasificado a la ronda final como puntero de la Zona B del Preolímpico jugado en Venezuela. Con ocho unidades, el equipo de Pablo Solari y compañía le arrebató la primera casilla a Paraguay, y ambos se metieron en el grupo de avanzada: un empate ante los guaraníes y Uruguay, más el triunfo contra Perú y la goleada inapelable a Chile le dieron el rótulo de favorito.

En el duelo de la noche del lunes, aparecía Venezuela. Como anfitrión, los llaneros habían pasado como segundos sumando ocho puntos, a tan sólo una unidad del líder Brasil. Cuando ya se dieron por comenzadas las acciones, el equipo de las ocho estrellas golpeó primero. A los 16´, David Martínez se escapó por la banda y venció al portero Leandro Brey con un balón que pasó entre sus piernas. Sin embargo, un insólito gol en contra de Carlos Vivas le dio la igualdad a Argentina a los 43´y Thiago Almada puso el 2-1 a los 61′ cuando ambos equipos se encontraban con uno menos producto de las expulsiones de Valentín Barco y Bryant Ortega.

Pero el momento más polémico de la noche llegó en el final. Con un manotazo de Gonzalo Luján contra Renne Rivas en el área, el colegiado ecuatoriano, Augusto Aragón Bautista, fue al VAR y sancionó un controvertido penal que a la postre significó el empate definitivo de Kevin Kelsy.

La medida desató el descontento del director técnico, que sencillamente acusó de que los habrían perjudicado con el resultado final. “Miren las imágenes de lo que ha pasado en todos los partidos. Con VAR o sin VAR, siempre el perjudicado es el mismo equipo”, señaló enfurecido Mascherano. “Cada uno puede opinar lo que quiera. Pero la realidad es una, hemos pasado por todo: goles anulados y penales no cobrados. Acá te excusás o seguís para adelante. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar. Dio justo la casualidad que de los cinco partidos, en cuatro pasaron cosas. La realidad es una sola. El que quiera entender cómo va esto lo entiende”, cerró.

Pero a la arremetida del estratega también se sumaron los iracundos comentarios de la prensa transandina. “El penal cobrado a favor de Venezuela en el final contra Argentina es otra demostración de una pésima aplicación del VAR. Se buscó una hormiga y se encontró en ese contacto de Luján con el jugador venezolano”, lanzaron desde DSports. Mientras que el periodista Gastón Edul, de la cadena TyC Sports fue el más duro con el análisis de la jugada que equilibró el tablero. “No es penal. Es la mala utilización del VAR. Buscar por buscar y no usarlo con el criterio del juego. La pelota estaba en otro lado. Entonces el VAR debería cobrar un penal por cada pelota parada. El árbitro no tuvo personalidad. Le robaron el triunfo a Argentina. El VAR inventó un penal. Eso es buscar una falta por televisión y no ajustarse a usarlo bien. Papelón”, comentó en señal de desaprobación con la actuación del juez ecuatoriano.

Ahora, Argentina deberá pasar el trago amargo de haber enredado estos puntos ante la Vinotinto, ya que juega el jueves ante Paraguay y concluye su participación contra Brasil el domingo, todo esto con miras a conseguir el tan ansiado boleto a París 2024.