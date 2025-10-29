Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona.

Josep Martínez, portero del Inter de Milán, atropelló y mató a un hombre de 81 años que se desplazaba en silla de ruedas en las cercanías del centro de entrenamiento del club.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 9.30 horas en la localidad de Fenegrò, en la provincia de Como. Los intentos de los equipos de emergencia por reanimar a la víctima resultaron inútiles. Falleció en el acto producto del violento impacto.

El futbolista de 27 años resultó ileso tras el accidente. El periódico La Repubblica informó que las primeras investigaciones apuntan a que el hombre pudo haberse descompensado en el lugar, lo que habría provocado un cambio repentino de dirección mientras conducía su silla de ruedas eléctrica, invadiendo el carril contrario justo cuando se aproximaba el vehículo del jugador. Esa maniobra habría derivado en la fatalidad.

“El impacto fue extremadamente violento. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y la policía”, consignó el mismo medio.

Martínez antes de un partido del Inter.

El portero español, que detuvo su vehículo inmediatamente tras el accidente, prestó asistencia a la víctima mientras llegaban los servicios de urgencias. Los reportes de prensa local señalan que Martínez se mostró “visiblemente afectado” y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente.

Exjugador del RB Leipzig y de Las Palmas, Martínez llegó al Inter de Milán en 2024 y actualmente es el segundo arquero del equipo, por detrás del suizo Yann Sommer. Pese a su rol habitual como suplente, esta temporada había sumado minutos en la Serie A. Disputó dos partidos, ambos con victoria para el conjunto lombardo, por 2-1 frente al Sassuolo y 2-0 ante el Cagliari.

Tras conocerse la noticia, el club decidió suspender la rueda de prensa que el entrenador del equipo Primavera, Cristian Chivu, tenía programada para las 14 horas del martes, como gesto de duelo por lo sucedido. Ni el Inter ni el propio futbolista han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar con precisión las circunstancias del accidente, mientras que el arquero permanece bajo observación.