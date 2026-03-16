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    Criadero Carmen de Nilahue se instala en la gran final del Campeonato Nacional de Rodeo

    Los jinetes Aníbal Baraona y Rufino Hernández, en los lomos de Conventillera y Carabela, se adjudicaron la Serie de Campeones del Clasificatorio Zona Norte con 42 puntos buenos.

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    Los jinetes Aníbal Baraona y Rufino Hernández (asociaciones Santiago Sur y Talca Oriente) se convirtieron en los flamantes campeones del Rodeo Clasificatorio Zona Norte, disputado este fin de semana en la medialuna Carlos Zavala de Chocalán, Melipilla.

    En los lomos de Conventillera y Carabela, del criadero Carmen de Nilahue, vencieron en la Serie de Campeones con 42 puntos buenos (10+11+9+12) y clasificaron directamente a la final del Campeonato Nacional de Rodeo, que se correrá del 25 al 29 de marzo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

    Ante más de 2.500 personas, Baraona y Hernández —quienes habían clasificado el jueves en la Serie de Criadores— tuvieron una actuación sólida que les permite estar en la gran final del domingo en el Champion de Chile. Cabe recordar que esta misma collera ganó durante la temporada el Zonal Norte, lo que los convierte en una de las parejas favoritas para el certamen nacional.

    “Muy feliz por este triunfo. En verdad las yeguas son de la luna. Muy feliz por el criadero, por mi familia. Fue una gran final”, indicó Rufino Hernández, quien llegó esta temporada al criadero Carmen de Nilahue.

    El segundo lugar del Clasificatorio Norte fue para el criadero Risco Liso, con los jinetes Martín Durán y Pablo Pino (Asociación Santiago Oriente). En los lomos de Ramoncito y Laurencio totalizaron 38 puntos buenos (12+10+8+8).

    El tercer lugar, tras un emocionante desempate, lo obtuvo el criadero Los Tacos de Rumai, con Roberto Bozzo y Matías Sepúlveda. Los jinetes de la Asociación Melipilla sumaron 33 puntos (8+9+8+8) más 13 en el desempate, en los lomos de Querendón y Recluta.

    Las 44 colleras clasificadas en Melipilla se suman las otras 88 que accedieron en los clasificatorios Sur y Norte. Entre el 25 y 29 de marzo se verán las caras en el 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

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