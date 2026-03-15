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    Christian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry conocen a sus rivales en la qualy del Masters 1000 de Miami

    La delegación de tenistas chilenos llega al Estado de Florida con la misión de ingresar al cuadro principal. Alejandro Tabilo ya está dentro de los clasificados.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Los tenistas chilenos fueron sorteados en la qualy del Masters 1000 de Miami

    El calendario del circuito ATP no se detiene para los tenistas chilenos. Tras la participación en Indian Wells, ahora asoma el Masters 1000 de Miami como desafío más inmediato. En ese marco, la delegación de deportistas nacionales ya conoció a los rivales en la qualy del certamen que se celebra en el Estado de Florida.

    Uno que no estaba considerado y se metió por la ventana a último momento fue Christian Garin (90° del ranking). El ariqueño, que viene de quedar eliminado en la primera ronda del Challenger de Cap Cana, entró en calidad de Wild Card gracias a una invitación de la organización estadounidense. Para el debut, fue emparejado contra el canadiense Liam Draxl (147°). En caso de avanzar, choca con el vencedor del cruce entre el inglés Jay Clarke (184°) y el japonés Shintaro Mochizuki (130°).

    Seguido de Gago, aparece Tomás Barrios (115°). El chillanejo, que también sufrió el mismo destino en su estreno en República Dominicana, quiere superar su cometido en Indian Wells, donde quedó a las puertas de ingresar al cuadro principal. Para ello, deberá medirse con el local Nishesh Basavareddy (198°) y, en caso de salir triunfador, se verá las caras con el australiano Aleksandar Vukic (89°) o el británico Billy Harris (151°).

    Como tercer representante nacional, Nicolás Jarry (154°) tendrá la dura tarea de revertir su complejo presente deportivo. El Príncipe no ha podido levantar cabeza en 2026 y ya acumula 12 partidos consecutivos sin ganar. Su magra actuación en Punta Cana fue el último registro negativo en su historial. Ahora, en el papel, tendrá el oponente más difícil para batir: juega contra el italiano Mattia Bellucci (94°). Si accede a la siguiente ronda, puede cruzarse con el nipón Yosuke Watanuki (175°) o el tano Francesco Maestrelli (114°).

    Por último, cabe remarcar que, por su estatus en el circuito, Alejandro Tabilo (40°) ya se encuentra ubicado en el cuadro principal y aguarda por conocer a su adversario. El último antecedente del nacido en Canadá fue en la ronda de 64 de Indian Wells, cuando cayó en dos sets ante el ruso Daniil Medvedev (11°).

    Alejandro Tabilo espera en el cuadro principal del Masters de Miami. Foto referencial: Photosport

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