Universidad de Chile vive días turbulentos. El fin de semana se conoció la ofensiva judicial de Daniel y Eduardo Schapira, que incluía a Michael Clark, el presidente de Azul Azul. "Daniel Schapira junto a su hijo Eduardo, quienes son los segundos máximos accionista del club. También mencionaba a Pedro Larraín, Sartor y Tactical Sports.

“Le comunicamos al público en general y al pueblo azul que el 20° Juzgado Civil de Santiago acogió nuestra solicitud de medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre la totalidad de las cuotas que detenta la sociedad de Michael Clark (Antumalal Ltda.) sobre el FIP Tactical Sport y la totalidad de las acciones que dicho fondo tiene en Azul Azul S.A. Con ello, la OPA ilegal que lanzó Clark hace una semana no se podrá llevar a cabo”, comenzó señalando un comunicado público donde informaron la acción judicial.

Crisis en la U: la tajante respuesta de Michael Clark a la CMF

El timonel laico ofició a Daniel García, director general de Supervisión de Conducta de Mercado, en relación a la controversia. “En respuesta al OF.ORD: 76899, de 7 de abril de 2025, debo señalar que no he sido notificado de resolución judicial alguna, tratándose como usted bien dice, de información de prensa, unido a consultas de periodistas que me hicieron a mi y al Club y que daban cuenta de la supuesta resolución judicial que habría sido dictada el pasado jueves, y que se hizo pública el sábado, un ahora antes de que jugara el primer equipo", sostiene.

“Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a las consultas periodísticas envié un comunicado de prensa a los medios, el cual se adjunta”, complementa.

Michael Clark, presidente de la U. Foto: @udechile.

Efectivamente, en la misma jornada, Clark respondió a través de una declaración pública. “Mientras algunos están preocupados de generar alarma y atentar en contra del club y su progreso, nosotros seguimos trabajando para que la institución siga ganando, crezca cada día más y le vaya cada vez mejor”, sostiene, en una declaración púbica. Luego, aborda temas específicos. “Resulta curioso que los mismos que pedían una OPA (para supuestamente participar en ella) ahora no quieren que se haga (y, como siempre acostumbran, no proponen ni aportan nada)”, refuta.

En la misma línea da cuenta de una cronología. “Quienes habrían obtenido esta supuesta medida (la que no ha sido notificada) dicen haberla conseguido el jueves a las 8:30 de la mañana. Pero solo la hacen pública hoy sábado a las 16:30 -justo una hora antes de un partido relevante para el club- y con el ánimo de desconcentrar a la institución de aquello que hoy resulta importante. No conseguirán sus destructivos objetivos”, sostiene.

Schapira también responde

Los Schapira también respondieron a la CMF, a través de la misma vía, en un oficio firmado por sus abogados. "Con fecha 4 de marzo de 2025, en representación de la sociedad Inmobiliaria D.S.E. Limitada y don Eduardo Schapira Peters presentamos ante los tribunales ordinarios de justicia una solicitud de medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos (la “Medida Prejudicial Precautoria”) respecto de (i) todas las acciones de la Serie B de Azul Azul S.A. de las cuales es titular el Fondo de Inversión Privado Tactical Sports (“el Fondo”); y del (ii) total de las cuotas del Fondo de las cuales es titular Inversiones Antumalal Limitada (“Inversiones Antumalal”). La Medida Prejudicial Precautoria antes indicada se tramita actualmente ante el 20° Juzgado Civil de Santiago en los autos rol C-2991-2025″, especifican.

Agregan: “El escrito de solicitud de la Medida Prejudicial Precautoria que se acompaña junta a esta presentación se fundó en las irregularidades que la propia CMF constató en diciembre del 2024 respecto de la transferencia de las cuotas del Fondo desde Asesorías e Inversiones Sartor S.A. (“Asesorías Sartor”) hacia Inversiones Antumalal, lo que trajo como consecuencia que el Sr. Clark Varela, por medio de Inversiones Antumalal, adquiriera el control indirecto de Azul Azul S.A. (“Azul Azul”), sin mediar de manera previa una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (“OPA”). Dicha transferencia de cuotas del Fondo y el consecuente cambio de control en Azul Azul no fue informada a la CMF ni al mercado. Nuestros representados tomaron conocimiento de la operación mediante el comunicado publicado por Azul Azul en su página web con fecha 20 de diciembre de 2024″, consigna la nota.

En el mismo sentido, reafirman la dura acusación. “En opinión de nuestros representados la operación anteriormente descrita constituye un delito previsto y sancionado por el artículo 61 letra a), en relación con el artículo 199, ambos de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores (“LMV”), por lo que, con fecha 22 de enero de 2025 (antes de la presentación de la prejudicial precautoria) se presentó una querella criminal por estos hechos que es tramitada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago bajo el RIT 831-2025. La Medida Prejudicial Precautoria fue concedida mediante resolución de fecha 3 de abril de 2025 y actualmente se encuentran pendientes las inscripciones legales", sostienen.

También insisten en la pretensión de la ofensiva judicial. “En este sentido, de acuerdo a lo resuelto por el 20° Juzgado Civil de Santiago, mientras la medida precautoria decretada se encuentre vigente, no se podrán transferir las acciones objeto de la medida de las cuales es titular el Fondo ni las cuotas de dicho Fondo de las cuales es – supuestamente– titular Inversiones Antumalal, lo que, a su vez, conlleva a que la OPA iniciada por el Sr. Clark Varela a efectos de adquirir el 100% de las acciones de Azul Azul S.A. no pueda llevarse a efecto. Dicha consideración se ve refrendada por lo señalado en el propio aviso de la OPA anunciada por Bulla SpA (“Bulla”) con fecha 28 de marzo de 2025, por cuanto en dicho texto se señala como causal de caducidad de la oferta la existencia de una orden judicial que “prohíba o de otra forma haga ilegal la adquisición de acciones de Azul Azul a través de la oferta” explican.