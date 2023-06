Cristiano Ronaldo le abre las puertas a Lionel Messi en Arabia Saudita: “Si vienen grandes nombres, la liga mejorará”

Cristiano Ronaldo quiere ver cracks en Arabia Saudita. El portugués sorprendió al mundo luego de Qatar 2022, al fichar por el Al Nassr. En aquella instancia, el artillero aseguraba que: “Quiero transmitir una visión diferente del país y del fútbol aquí. Por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no sólo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal y Brasil intentaron ficharme”.

A cinco meses de ello, el goleador histórico del Real Madrid mantiene su percepción e invita a sus colegas a irse al fútbol saudí. “Si vienen grandes jugadores y grandes nombres, jugadores jóvenes, jugadores veteranos, son bienvenidos porque si eso sucede, la liga mejorará un poco (...) Yo quiero continuar aquí. Creo que si siguen haciéndolo de la forma en la que lo quieren hacer, en los próximos años esta competencia puede estar entre las cinco primeras del mundo”, señala en conversación con la cadena de televisión estatal Al Ejbariya. En la liga saudí sueñan con concretar el fichaje de Lionel Messi, quien no continuará en el PSG.

Eso no fue lo único que dijo el astro. En la entrevista se sinceró y asegura no haber cumplido con sus expectativas personales. “Para ser honesto, esperaba ganar algo este año, pero no siempre es como pensamos o como queremos, a veces necesitamos pasión, constancia y persistencia para lograr lo mejor. Sigo creyendo que el próximo año mejoraremos mucho, digamos que en los últimos cinco meses el equipo ha mejorado mucho. Incluso en la propia liga todos los equipos han mejorado”, apunta.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un amistoso entre el PSG y las estrellas de la liga saudí. Foto: @ChampionsLeague / Twitter.

También se refiere a los desafíos que tiene el fútbol en medio oriente. “La liga es muy buena, pero creo que tenemos muchas oportunidades para seguir creciendo. Hay muy buenos equipos y muy buenos jugadores árabes. Pero necesitan mejorar un poco la infraestructura. Incluso los árbitros, el sistema del VAR. Eso debería ser más rápido. Creo que hay otras pequeñas cosas que necesitan para mejorar. Pero estoy feliz aquí”, destaca.

Junto a ello, establece algunas diferencias respecto a sus variadas experiencias en el fútbol europeo. “Allá entrenamos más por la mañana, pero aquí entrenamos por la tarde o por la noche. En Ramadán entrenamos a las 22 horas. Esto es muy extraño, pero como les digo, estas situaciones son parte de un experiencia, recuerdos. Me gusta vivir estos momentos porque con estas cosas se aprende. Es difícil, pero no es nada que no haya visto antes. Mi experiencia hasta ahora es que los aficionados saudíes realmente aman el fútbol”, indica.

Este miércoles, el Al Nassr finalizó su participación en la Liga Profesional Saudi 2022/23, con un triunfo 3-0 sobre Al Fateh. Sin embargo, Cristiano Ronaldo no estuvo en el campo de juego. El atacante de 38 años fue liberado de la convocatoria para sumarse a la selección de Portugal, que juega ante Bosnia e Irlanda en la próxima fecha FIFA. El club del delantero culminó en la segunda posición de la competencia, con 67 puntos, cinco menos que el Al Ittihad, elenco dirigido por Nuno Espirito Santo.