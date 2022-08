¿Cuándo juegan Coquimbo Unido vs. Cobresal por el Torneo Nacional?

Un encuentro de realidades opuestas se jugará esta fecha 22 del Campeonato Nacional. Coquimbo Unido recibirá en la Cuarta Región a Cobresal. Los Piratas son los colistas del torneo y necesitan con urgencia los puntos para no hundirse en la tabla. Como si fuera poco, suman dos derrotas consecutivas en el certamen. Muy distinto al objetivo por el que pelean los dirigidos de Gustavo Huerta: marchan sextos con 31 puntos, en puestos de clasificación a copas internacionales. Sin embargo, los de El Salvador no ganan hace tres fechas, así que buscan las tres unidades para no comenzar a complicarse.

El partido se disputará el viernes 12 de agosto a las 20.30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.