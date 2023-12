“¿Cuántos partidos en Primera tenés?”: la furiosa respuesta de Ramiro González a un hincha de Colo Colo que lo criticó

Ramiro González fue uno de los refuerzos por los que más peleó Gustavo Quinteros para sumarlo a Colo Colo. El defensor fue titular durante buena parte del año, pero luego perdió el puesto a manos de Alan Saldivia. Sin embargo, pudo jugar desde el inicio la final de la Copa Chile frente a Iquique.

En medio de los festejos por el título obtenido, el defensor argentino nacionalizado chileno protagonizó una polémica en Instagram, luego de que un usuario le reprochara su nivel y desempeño, lo que indignó al futbolista, quien le respondió con todo.

“¿Contacto del representante? Si él (Ramiro González) es jugador de Colo Colo, yo también podría serlo”, escribió el usuario dentro de las mismas respuestas a la publicación con las fotos del jugador festejando el título de Copa Chile 2023.

La insinuación no le cayó para nada bien al ex Unión Española. “Podrías serlo, pero no lo sos, ¡así que cerrá la boca! ¿Cuántos partidos en Primera tenés? Hablar siempre es más fácil”, le contestó con dureza, agregando un emoji de silencio.

Cuestionamientos

El rendimiento de González ha sido algo irregular durante la temporada, lo que le ha valido diversas críticas. De hecho, en esta jornada, Gustavo Quinteros salió a explicar su llegada al Cacique. “Ramiro y Benegas son incorporaciones nacionales, no eran los reemplazantes de Solari, Lucero y Costa”, enfatizó en conversación con TNT Sports.

El zaguero tiene contrato vigente hasta el próximo año y no ocupa plaza de extranjero, por lo que no debiese correr peligro su continuidad en caso de que arribe un nuevo entrenador al Cacique durante la próxima temporada.