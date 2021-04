La norma del Sub 21 que Curicó no respetó por culpa del brote de Covid

Curicó Unido enfrentó a Deportes La Serena con solo 11 jugadores —siete de ellos defensas— y sin cambios. Esto, debido a que un miembro de la delegación que viajó a la Región de Coquimbo dio positivo por Covid-19. Este contagio obligó a aislar a 10 jugadores del plantel ya que fueron considerados como contactos estrechos, incluido Martín Palermo El cuadro curicano pidió a la ANFP la suspensión del partido, pero la solicitud fue negada “ya que no se configura ninguna causal”.

Así, los torteros se presentaron al estadio La Portada con el plantel justo. Tan justo que no pudieron incluir a dos jugadores Sub 21, tal como las bases del Torneo Nacional obligan. Si lo anterior no se cumple, el club infractor perderá automáticamente el partido por 3-0, tal como señala el Artículo 31 de las Bases del Torneo Nacional.

“En todos los partidos del Campeonato, cada Club deberá incluir en la planilla de juego un mínimo de dos jugadores chilenos nacidos a partir del 1° de enero de 2000. La infracción a lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionada con la pérdida de los puntos en disputa por el equipo infractor, entendiéndose el partido como ganado por el equipo rival, por un marcador de 3x0, salvo que dicho equipo rival hubiere obtenido el triunfo en el tiempo disputado por una diferencia mayor, caso en el cual el resultado obtenido se mantendrá”, señala el texto.

Sin embargo, al parecer Curicó no será víctima de esta regla. Carlos Bechtholdt, gerente general del club, explica a La Tercera: “En la ANFP nos dijeron que no nos preocupáramos, que es un caso fortuito, no es que no los hayamos querido poner. Que jugáramos tranquilos”. De acuerdo al dirigente, la situación será resuelta luego por el directorio que preside Pablo Milad, expresidente de Curicó Unido.

Pese al esfuerzo físico desplegado por los 11 jugadores en cancha, Curicó cayó derrotado por 2-0 gracias a un doblete de Sebastián Leyton en el segundo tiempo. Una victoria que le ahorra un problema a la ANFP, pero que ahora le obliga a dirimir si la victoria de los papayeros será por el marcador registrado en el estadio, o el que dicta las bases del campeonato.