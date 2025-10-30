“De Coquimbo soy y vengo cantando”. La frase debe ser una de las más emblemáticas del repertorio de la música tropical chilena. De hecho, es muy extraño que no aparezca en alguna celebración, especialmente si se trata de una de índole familiar. Pertenece a Los Viking’s 5, la banda creada por los hermanos Juan y Onofre Núñez, a fines de los 60.

Coquimbo Unido está a un paso de conseguir su primer título nacional. Le basta un triunfo frente a Unión La Calera para asegurarlo. Si lo consigue, habrá un verdadero carnaval. Solo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso habrá 18 mil espectadores esperando la cristalización de la hazaña de la escuadra que dirige Esteban González.

De Coquimbo soy: el veto pirata que afecta a Los Viking’s 5 por declarar en favor de Fernando Díaz

Como en toda fiesta, la música será un actor principal. Sin embargo, la participación de Los Viking’s 5 no está asegurada. La razón es el veto de la dirigencia a la agrupación por comentarios que han emitido a través de sus cuentas en las redes sociales y, específicamente, a la intervención de su vocalista, Pedro Barraza, como testigo en la demanda del extécnico Fernando Díaz, después de su salida del club.

"Hemos trabajado junto al municipio dos posibilidades… No hay grupos conversados por parte de Coquimbo Unido. Sí tenemos algún grupo específico que no queremos que nos apoye”, admitió Pablo Morales, gerente general del club, al programa Golazo, de radio San Bartolomé. “Nosotros creemos que nos deben acompañar los que siempre han estado en el barco, aquellos que siempre apoyaron las decisiones que se tomaron y creyeron en este proyecto. Eso hace un filtro importante”, complementó el ejecutivo.

Los Viking's 5, en una actuación.

Los posteos de la discordia

Los posteos de la discordia aluden expresamente a Díaz. “No tenemos Técnico. Eso urge. Coquimbo se merece un DT de la categoría del Nano Díaz…”, fue uno de los mensajes que apareció en la cuenta @viking5oficial, en Instagram.

Hubo más. “Todos sabemos quienes son los verdaderos culpables. Aquellos que le sacaron el oro al equipo y trajeron lata”, expresaron en otra publicación.

En la misma plataforma, apareció una alegoría al exentrenador del equipo. “Nano Díaz nos salvó del descenso con 96 por ciento de probabilidad de bajar a la B. Ganamos la Copa Verano. Clasificamos a la Copa Sudamericana, pudiendo haber sido la Copa Libertadores de no haber sido por injusto castigo a la planilla. Clasificamos a fase de grupos eliminando a Católica. Punteros algunas fechas. Por segunda vez, se llegó a una semifinal de Copa Chile”, resume.