SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

De Coquimbo soy: el veto pirata que afecta a Los Viking’s 5 por declarar en favor de Fernando Díaz

La emblemática agrupación de música tropical corre riesgo de quedarse fuera de la celebración del primer título aurinegro. La identificación con el anterior técnico del equipo le pasa la cuenta.

Christian GonzálezPor 
Christian González
La celebración de Coquimbo Unido en Rancagua (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

De Coquimbo soy y vengo cantando”. La frase debe ser una de las más emblemáticas del repertorio de la música tropical chilena. De hecho, es muy extraño que no aparezca en alguna celebración, especialmente si se trata de una de índole familiar. Pertenece a Los Viking’s 5, la banda creada por los hermanos Juan y Onofre Núñez, a fines de los 60.

Coquimbo Unido está a un paso de conseguir su primer título nacional. Le basta un triunfo frente a Unión La Calera para asegurarlo. Si lo consigue, habrá un verdadero carnaval. Solo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso habrá 18 mil espectadores esperando la cristalización de la hazaña de la escuadra que dirige Esteban González.

De Coquimbo soy: el veto pirata que afecta a Los Viking’s 5 por declarar en favor de Fernando Díaz

Como en toda fiesta, la música será un actor principal. Sin embargo, la participación de Los Viking’s 5 no está asegurada. La razón es el veto de la dirigencia a la agrupación por comentarios que han emitido a través de sus cuentas en las redes sociales y, específicamente, a la intervención de su vocalista, Pedro Barraza, como testigo en la demanda del extécnico Fernando Díaz, después de su salida del club.

"Hemos trabajado junto al municipio dos posibilidades… No hay grupos conversados por parte de Coquimbo Unido. Sí tenemos algún grupo específico que no queremos que nos apoye”, admitió Pablo Morales, gerente general del club, al programa Golazo, de radio San Bartolomé. “Nosotros creemos que nos deben acompañar los que siempre han estado en el barco, aquellos que siempre apoyaron las decisiones que se tomaron y creyeron en este proyecto. Eso hace un filtro importante”, complementó el ejecutivo.

Los Viking's 5, en una actuación.

Los posteos de la discordia

Los posteos de la discordia aluden expresamente a Díaz. “No tenemos Técnico. Eso urge. Coquimbo se merece un DT de la categoría del Nano Díaz…”, fue uno de los mensajes que apareció en la cuenta @viking5oficial, en Instagram.

Hubo más. “Todos sabemos quienes son los verdaderos culpables. Aquellos que le sacaron el oro al equipo y trajeron lata”, expresaron en otra publicación.

En la misma plataforma, apareció una alegoría al exentrenador del equipo. “Nano Díaz nos salvó del descenso con 96 por ciento de probabilidad de bajar a la B. Ganamos la Copa Verano. Clasificamos a la Copa Sudamericana, pudiendo haber sido la Copa Libertadores de no haber sido por injusto castigo a la planilla. Clasificamos a fase de grupos eliminando a Católica. Punteros algunas fechas. Por segunda vez, se llegó a una semifinal de Copa Chile”, resume.

Más sobre:Coquimbo UnidoCoquimboViking 5FútbolFútbol NacionalFernando DíazPablo Morales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustaron agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

Fiscalía investiga agresión con arma blanca entre niños en una sala de clases de escuela de Futrono

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Candidatos al Congreso que respaldan a Kast, Kaiser y Matthei dan su receta para pasar a segunda vuelta

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustaron agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario
Chile

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustaron agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

Fiscalía investiga agresión con arma blanca entre niños en una sala de clases de escuela de Futrono

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones
Negocios

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Escala polémica por contabilidad del FES: Dipres rechaza cuestionamientos de Contraloría y pide reconsiderar dictamen

Sitios prioritarios: Ministra Rojas extenderá plazo de consulta a noviembre y descarta efecto en actividades productivas

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas
El Deportivo

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas

Discursos emotivos, lesiones y penales: el plan de Gustavo Álvarez para meter a la U en la final de la Copa Sudamericana

De Coquimbo soy: el veto pirata que afecta a Los Viking’s 5 por declarar en favor de Fernando Díaz

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita
Cultura y entretención

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo
Mundo

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

João Paulo Charleaux: “La policía brasileña, especialmente en Río de Janeiro, ha pasado a actuar como si fuera el Ejército”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”