Locura pirata por ser campeones: hinchas de Coquimbo Unido agotan las entradas para el duelo ante Unión La Calera

Coquimbo es una locura. En el norte comenzó la cuenta regresiva para el evento deportivo más importante de la historia de la ciudad: el día de la consagración de Coquimbo Unido.

Este domingo, los aurinegros recibirán a Unión La Calera. Un triunfo asegurará la obtención del título en la Liga de Primera sin depender de lo que ocurra en el encuentro entre Universidad Católica y O’Higgins, que jugarán en paralelo en el Claro Arena.

Locura pirata: se agotan las entradas para el partido de la consagración de Coquimbo Unido

La fiesta coquimbana será a estadio lleno. Este miércoles se agotaron las 10 mil localidades que se pusieron a la venta para completar 15 mil espacios ocupados solo por fanáticos aurinegros. La diferencia la marcan los cinco mil abonados que tienen sus espacios reservados, a través de localidades intransferibles.

Cristián Zavala enfrenta a Luis Pavez, en el partido entre O'Higgins y Coquimbo Unido (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

En ese escenario, tal como aconteció para el encuentro entre los piratas y Colo Colo, la dirigencia que encabeza Jorge Contador solicitó a las autoridades la ampliación del aforo en tres mil espacios. La gestión resultó exitosa, por lo que este jueves esos boletos se pondrán a disposición de los aficionados.

“Podemos decirle a toda la región que, después de un trabajo intenso con el municipio y Coquimbo Unido, vamos a poner a disposición el aforo completo del estadio Sánchez Rumoroso. Son 18 mil entradas que estarán disponibles, porque queremos que esto sea una fiesta del fútbol, con un estadio lleno alentando al equipo regional”, declaró el Delegado Presidencial, Galo Luna, después de una reunión de coordinación en la que también participaron el alcalde Ali Manouchehri, Carabineros y autoridades del club.

“Hoy el estadio cuenta con mayores medidas de seguridad privada, refuerzo de guardias, cierres perimetrales, cámaras y un plan de evacuación actualizado. Además, se jugará solo con público local y con la coordinación habitual de Carabineros y Estadio Seguro, por lo que responsablemente podemos autorizar el aforo completo”, complementó la autoridad.