OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

De ser despedido en la U a la ilusión del ascenso: la redención de Hernán Caputto en Deportes Copiapó

El adiestrador no había replicado en los clubes su buen pasar por las selecciones menores, hasta que encontró su lugar en el norte y ahora va por su primera hazaña.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Caputto está a 90 minutos de ascender con Deportes Copiapó. Foto: Alex Díaz/Photosport. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Aquella máxima que sentencia que “el fútbol siempre da revanchas”, cobra vida en la historia de Hernán Caputto. El ahora entrenador de Deportes Copiapó está a 90 minutos de obtener su primer gran logro a nivel de clubes, ya que, si sus dirigidos derrotan a Universidad de Concepción este sábado, será campeón de la Liga del Ascenso y los leones volverán a la Primera División del fútbol chileno.

Pero antes de llegar a este momento, el nacido en Argentina tuvo un largo peregrinaje por las bancas nacionales. El mismo que se inició el año 2013, cuando asumió la selección chilena Sub 15, a tan sólo dos años de su retiro como futbolista profesional (era arquero). Luego, en 2016, asume la Sub 17 y la clasifica a los mundiales de India y Brasil. Sin embargo, a este último no fue tras asumir la dirección de las divisiones menores de la Universidad de Chile (2019).

Pero su trabajo no se alcanzó a desarrollar. A menos de un mes de su llegada al Centro Deportivo Azul, fue reasignado al primer equipo tras la mala campaña de Alfredo Arias (27,78% de rendimiento) y la posibilidad de que los estudiantiles descendieran por segunda vez en su historia. Lo que finalmente se evitó por la suspensión definitiva del torneo tras el estallido social, pero el desempeño del otrora portero dejó buenas sensaciones: ganó dos partidos, empató cuatro y perdió sólo dos veces en los ocho compromisos que alcanzó a disputar.

Por lo mismo, 2020 debió ser su año. Pero la pandemia, el cambio en la dirección del club y una pelea con Johnny Herrera, que terminó sacando al portero del equipo de sus amores, influyeron en la campaña. Luego de 30 partidos dirigidos, con un 44,4% de rendimiento, es despedido, dejando la escuadra estudiantil el 30 de octubre de ese año.

Un proceso fracasado y una frase lapidaria

En junio de 2021, Caputto retornó donde mejor lo pasó: las selecciones menores. El transandino volvió a hacerse cargo de la Sub 17 y su misión era clasificar a Chile al Mundial en el Sudamericano que se desarrolló en Ecuador en abril de 2023. Tras una fase grupal de altos y bajos, la Rojita avanzó al hexagonal final y se ilusionó con ir a la cita planetaria.

Pero el Equipo de Todos se derrumbó en la ronda definitoria y terminó último, sin puntos y sin haber marcado ningún gol. “Ya haré una reflexión al término del torneo. Por supuesto que es un momento duro, que uno no quiere vivirlo. Pero también hay que terminar el torneo y después hacer un gran análisis”, aseguró el DT tras caer ante Brasil. De ese diagnóstico sólo podía salir el cese de sus funciones y otra vez Caputto se quedó sin dirigir.

Sin embargo, pronto encontraría trabajo. En septiembre de ese año, ficha en Ñublense y comienza uno de sus periodos más convulsionados en el fútbol nacional, el que culminó con una frase lapidaria contra su antecesor, Jaime García: “¿El indisciplinado de García? El que chupaba con los jugadores”, le preguntó a un hincha que pedía el regreso del actual adiestrador de Huachipato a la banca de los sureños. Y aunque luego se disculpó públicamente, tuvo que cerrar las puertas del equipo chillanejo por fuera a menos de tres meses de haber asumido.

Caputto está a punto de lograr el ascenso de Deportes Copiapó. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Caputto pasó de ser despedido de la U a pelear el título de la B

Nueve meses después de su paso por la capital de la región de Ñuble, Caputto volvió a ponerse el buzo. El mal desempeño de Ivo Basay en la dirección técnica de Deportes Copiapó, le entregó la oportunidad de regresar a la Liga de Primera con la misión de salvar a los nortinos del descenso.

Pero dos fechas antes de que terminara la competencia 2024, el León de Atacama perdió la categoría y fue protagonista en la definición por el título, pues enfrentó a Colo Colo en la última fecha y estuvo a minutos de derrotarlo y entregarle la gloria a la U, pero Arturo Vidal marcó el gol del empate y dejó la copa en manos del Cacique.

Sin embargo, la dirigencia de los atacameños y Caputto decidieron continuar con el proyecto que habían iniciado en la Liga de Primera. “No hay que tener temor en decir cuál es el objetivo. El objetivo nuestro es buscar el ascenso. No podemos generar demagogia, es una realidad. Cada uno de los muchachos que vinieron hasta acá tiene ese objetivo. Sabemos que no lo vamos a conseguir en un mes ni en dos meses. Sabemos que lo vamos a conseguir en diez meses, porque es real”, dijo en enero pasado y sus palabras fueron proféticas.

Tras 29 partidos jugados, 14 triunfos, 10 empates y 5 derrotas, Copiapó ocupa el primer lugar de la tabla del Ascenso y jugará una verdadera final con su escolta, Universidad de Concepción, que posee los mismos 52 puntos que acumularon los hombres del desierto. El duelo está programado para este sábado 1 noviembre, a las 16 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla y un triunfo revindicará a Caputto en el ámbito local y le entregará su primera copa de su carrera.

Más sobre:FútbolHernán CaputtoDeportes CopiapóCopiapóLiga de AscensoPrimera BPrimera DivisiónLiga de PirmeraDeportes Copiapó vs Universidad de Concepción

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Investigan el fallecimiento de tripulante holandés en buque factoría frente a las costas de Coquimbo

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

5.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones
Chile

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma
Negocios

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

Argentina explota por castigo a árbitro que expulsó al hijo de Chiqui Tapia

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe
Mundo

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”