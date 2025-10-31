“Deberán controlarse”: Prensa argentina carga contra la U por la pelea final con los jugadores de Lanús

Un cierre caliente tuvo el duelo entre Lanús y Universidad de Chile por el duelo de revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras el polémico triunfo del conjunto argentino por 1-0, la situación se complicó después de que jugadores azules y granates se enfrascaran en una pelea en la cancha.

Este comportamiento fue tratado por las transmisiones oficiales de Argentina, quienes hicieron un paralelo con lo sucedido en los octavos de final contra Independiente de Avellaneda.

La señal de ESPN planteó que “lo de la U de Chile en esta copa, adentro y afuera, con público y sin público. Realmente deberán tomar nota. Y cuando digo con público o sin público, porque Lanús hace una semana en Chile yendo a jugar un partido también sufrió”.

“Por eso deberá controlarse. Un equipo tan grande como la U de Chile, esto no le puede pasar”, complementaron en el relato de la situación.

Por su parte, en el análisis del partido de DSports, indicaron que “el árbitro pide la pelota y aquí se arma una trifulca. U de Chile, un pésimo perdedor se tenía que haber ido. Hubo golpes, empujones. Al igual que lo dijimos en la ida, U de Chile tiene que ser sancionado. Su gente afuera y dentro de la cancha...”.

Criticando el arbitraje

Por otro lado, la prensa escrita argentina no dejó pasar el desempeño del árbitro venezolano Alexis Herrera. Clarín subrayó el hecho de que el cuadro transandino sea el único en una definición continental. “Lanús da la cara por el fútbol argentino y jugará la final de la Copa Sudamericana contra Mineiro tras vencer a la U. de Chile con un gol polémico”, expresó.

Eso sí, reconoció el error arbitral. “Es la imagen de la noche que ya cae en el Sur del Gran Buenos Aires, pero está repleta de polémicas. Porque en el inicio del contragolpe hubo una clara mano de Eduardo Salvio, pero el árbitro venezolano Alexis Herrera no la vio en campo y el VAR -increíblemente- tampoco en la revisión”, denunció.

Por su parte, TyC también abordó la polémica. “Finalmente, el gol que sí se le dio a Lanús tampoco estuvo exento de suspenso. A los 17 minutos de la parte final, Rodrigo Castillo convirtió otro tanto que hizo estallar el estadio pero en el arranque de la jugada existió una clara mano de Eduardo Salvio. No obstante, al ser llamado a revisar la jugada, el juez la desestimó y le dio rienda suelta a la celebración local”, coincidió.

La queja de Michael Clark

Tras la eliminación, el presidente de Azul Azul Michael Clark abordó la eliminación recordando la polémica con la ANFP. “Yo creo que quizás hubiéramos llegado con algunos días más libres, podríamos haber tenido más chispa, pero ya está; ya se jugó, ya se perdió, a la FIFA nomás y ahora mirar para adelante”, comentó.

En cuanto al arbitraje de Herrera, manifestó que “efectivamente creo que el arbitraje no fue bueno. En mi opinión era más que amarilla al principio del partido (la patada contra Altamirano) y después en la mano creo que es bastante cobrable. El arbitro decidió que no y bueno, está en su derecho”, afirmó.