OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

Los medios transandinos destacaron el buen juego del cuadro granate, pero no obviaron el polémico desempeño del juez venezolano.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
La prensa argentina resaltó el error arbitral de Alexis Herrera. Photosport

La prensa argentina celebró la victoria de Lanús sobre Universidad de Chile, que le dio el paso a la final de la Copa Sudamericana. Algunos medios se centraron en el desempeño del equipo de Mauricio Pellegrino, obviando la polémica por la mano previa a la jugada del gol de Rodrigo Castillo, pero también hubo otro que sí se detuvieron en el claro error del juez llanero.

Ole, por ejemplo, afirmó que el Granate “mereció avanzar frente a Universidad de Chile, un rival que opuso resistencia en base a su criterio y buen juego”.

“No es casualidad que acumule diez partidos sin sufrir derrotas por toda competencia, con siete victorias y tres empates. Los resultados son, en definitiva, una consecuencia directa del juego de un conjunto que en la mayoría de los partidos, es ambicioso", destacó.

Por su parte, La Nación recordó una efeméride. “Emocionó Lanús, por la entrega, por cada defensa heroica pero también por el fútbol de dos futbolistas que, el día que Diego Maradona cumpliría 65 años, le hicieron honor con una gran jugada que le dio el pasaje a la final de la Copa Sudamericana para medirse contra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli", destacó.

En cuanto al trámite del encuentro, planteó que “los dirigidos por Álvarez eran más prolijos en el juego corto y buscaban sobre todo atacar por el sector izquierdo, con el carrilero Salomoni. Pero la llave de Lanús parecía estar ahí, a la espalda del stopper Zaldivia. Por ahí se había filtrado Moreno y después Castillo, en una acción que por poco no fue gol”.

Sobre el tanto local, no mencionó el error de Herrera, y relevó la combinación que generó el tanto: “La jugada descomunal del partido se generó a los 17, Marcelino Moreno metió una aceleración y gambetas desde la mitad de la cancha y asistió a Castillo que, tras dejar en el camino al arquero definió con el arco libre. Golazo”.

El error del venezolano

Por su parte, Clarín subrayó el hecho de que el cuadro transandino sea el único en una definición continental. “Lanús da la cara por el fútbol argentino y jugará la final de la Copa Sudamericana contra Mineiro tras vencer a la U. de Chile con un gol polémico”, expresó.

Eso sí, reconoció el error arbitral. “Es la imagen de la noche que ya cae en el Sur del Gran Buenos Aires, pero está repleta de polémicas. Porque en el inicio del contragolpe hubo una clara mano de Eduardo Salvio, pero el árbitro venezolano Alexis Herrera no la vio en campo y el VAR -increíblemente- tampoco en la revisión", denunció.

Por su parte, TyC también abordó la polémica. “Finalmente, el gol que sí se le dio a Lanús tampoco estuvo exento de suspenso. A los 17 minutos de la parte final, Rodrigo Castillo convirtió otro tanto que hizo estallar el estadio pero en el arranque de la jugada existió una clara mano de Eduardo Salvio. No obstante, al ser llamado a revisar la jugada, el juez la desestimó y le dio rienda suelta a la celebración local", coincidió.

También tuvo palabras para la fuerte entrada que sufrió Javier Altamirano en el comienzo. “En el rubro expulsiones, también hubo lugar para la polémica en el inicio. A los cinco minutos del primer tiempo, Agustín Cardozo le entró sin piedad a la rodilla de Javier Altamirano e increíblemente se salvó de la roja, puesto que el juez solo decidió amonestarlo", concluyó.

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaUniversidad de ChileLa ULanúsAlexis Herrera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Investigan el fallecimiento de tripulante holandés en buque factoría frente a las costas de Coquimbo

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

5.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones
Chile

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma
Negocios

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

Argentina explota por castigo a árbitro que expulsó al hijo de Chiqui Tapia

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe
Mundo

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”