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    Deportes Concepción entrega detalles sobre el estado de los jugadores que fueron víctimas de una violenta encerrona

    El León de Collao se pronunció sobre el incidente que afectó a Ángel Gillard y Joaquín, quien estaba junto a su esposa e hijo de siete años. También estaba presente el volante de Magallanes Cristóbal Jorquera.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Larrivey fue una de las víctimas de la encerrona. Foto: Photosport.

    Deportes Concepción, a través de un comunicado oficial, entregó detalles sobre el estado de los futbolistas que fueron víctimas de una encerrona: Ángel Gillard y Joaquín Larrivey. Este último se encontraba junto a su esposa Agostina Reinoso y el hijo de ambos, de apenas siete meses. También estaba presente Cristóbal Jorquera, volante de Magallanes.

    “Deportes Concepción informa que, durante la noche del sábado, nuestros jugadores Joaquín Larrivey, junto a su esposa e hijo, y Ángel Gillard fueron víctimas de un asalto con intimidación mientras se trasladaban por la Costanera Norte, en Santiago, en el automóvil del futbolista de Magallanes, Cristóbal Jorquera”, señaló el club mediante un comunicado oficial.

    “Como institución, nos hemos mantenido en permanente contacto con nuestros jugadores. Afortunadamente, y pese al difícil momento vivido, todos los involucrados se encuentran tranquilos y en buenas condiciones de salud. Junto con lamentar profundamente lo ocurrido, como club estamos acompañando a los integrantes de nuestro plantel y a sus familias, brindándoles todo el apoyo necesario para enfrentar y superar esta compleja experiencia”, continúa el escrito.

    Un detenido

    El violento incidente ocurrió a eso de las 21.30, en la Autopista Central con Costanera Norte. Ahí, una serie de sujetos los interceptó con el objetivo de robar el vehículo de alta gama en el que se transportaban: un BMW 430i Coupe. Fueron intimidados y amenazados con armas de fuego, logrando llevarse el automóvil.

    Sin embargo, tras realizar la denuncia, Carabineros logró dar con el vehículo, que tenía el GPS activado. Los efectivos policiales hicieron el monitoreo y encontraron el automóvil. En ese momento inició una persecución que terminó en la comuna de San Bernardo, específicamente en la intersección de las avenidas Padre Hurtado con Lo Moreno. Ahí, el conductor perdió el control y se estrelló con un poste.

    Según detalló el teniente Joaquín Foster, de la 62° Comisaría de San Bernardo, del vehículo habrían descendido cuatro sujetos que intentaron escapar del lugar. Finalmente, el personal policial logró capturar a uno de ellos.

    Tras recuperar el vehículo, los funcionarios policiales evidenciaron que la banda había participado en otro delito posterior a la encerrona: “Carabineros logra que estos individuos pierdan el control del vehículo chocando con un poste de alumbrado público, descendiendo cuatro individuos y logrando la detención de uno de ellos, el cual portaba una pistola fogueo que se encontraba apta para el disparo”, detalló Foster en primera instancia.

    “Se logró establecer que posterior del robo del vehículo, ellos se trasladaron hasta la comuna de Chicureo y realizaron el robo a un local Oxxo, intimidando a las personas y huyendo en dirección a San Bernardo, donde se logra la detención de este individuo“, añadió.

    En detalle, Carabineros logró recuperar 450 cajetillas robadas de la tienda mencionada, además de dos armas de fogueo adaptadas para el disparo y una serie de municiones.

    El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, un ciudadano chileno de 36 años que ya contaba con antecedentes penales y que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalDeportes ConcepciónJoaquín LarriveyÁngel GillardCristóbal JorqueraMagallanesEncerrona

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