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    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona

    Carabineros logró recuperar el vehículo tras una persecusión que se extendió por varias comunas de Santiago y detuvo a uno de los asaltantes, que también habrían participado en otro robo en una tienda Oxxo en Chicureo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Carabineros recuperó el vehículo de Joaquín Larrivey. Foto: Carabineros de Chile. Carabineros de Chile

    Los futbolistas de Deportes Concepción Joaquín Larrivey y Ángel Gillard, además del volante de Magallanes Cristóbal Jorquera, sufrieron una encerrona durante la noche de este sábado. En el vehículo también se encontraba Agostina Reinoso, esposa del artillero, y el hijo de ambos, de apenas siete meses.

    El violento incidente ocurrió a eso de las 21.30, en la Autopista Central con Costanera Norte. Ahí, una serie de sujetos los interceptó con el objetivo de robar el vehículo de alta gama en el que se transportaban: un BMW 430i Coupe. Fueron intimidados y amenazados con armas de fuego, logrando llevarse el automóvil.

    Sin embargo, tras realizar la denuncia, Carabineros logró dar con el vehículo, que tenía el GPS activado. Los efectivos policiales hicieron el monitoreo y encontraron el automóvil. En ese momento inició una persecución que terminó en la comuna de San Bernardo, específicamente en la intersección de las avenidas Padre Hurtado con Lo Moreno. Ahí, el conductor perdió el control y se estrelló con un poste.

    Según detalló el teniente Joaquín Foster, de la 62° Comisaría de San Bernardo, del vehículo habrían descendido cuatro sujetos que intentaron escapar del lugar. Finalmente, el personal policial logró capturar a uno de ellos.

    Un detenido

    Tras recuperar el vehículo, los funcionarios policiales evidenciaron que la banda había participado en otro delito posterior a la encerrona: “Carabineros logra que estos individuos pierdan el control del vehículo chocando con un poste de alumbrado público, descendiendo cuatro individuos y logrando la detención de uno de ellos, el cual portaba una pistola fogueo que se encontraba apta para el disparo”, detalló Foster en primera instancia.

    “Se logró establecer que posterior del robo del vehículo, ellos se trasladaron hasta la comuna de Chicureo y realizaron el robo a un local Oxxo, intimidando a las personas y huyendo en dirección a San Bernardo, donde se logra la detención de este individuo“, añadió.

    En detalle, Carabineros logró recuperar 450 cajetillas robadas de la tienda mencionada, además de dos armas de fogueo adaptadas para el disparo y una serie de municiones.

    El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, un ciudadano chileno de 36 años que ya contaba con antecedentes penales y que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalEncerronaDeportes ConcepciónMagallanesJoaquín LarriveyCristóbal Jorquera

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