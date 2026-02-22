SUSCRÍBETE
    Derbi Gunner: Arsenal recupera la memoria en la Premier League tras golear a un Tottenham que se acerca al descenso

    Luego de empatar de manera insólita contra el Wolverhampton (colista absoluto del certamen), los dirigidos de Mikel Arteta lavaron heridas contra su clásico rival citadino al llevarse una amplia victoria por 4-1. Los Spurs, plagados de lesiones, se hunden en la parte baja de la tabla.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Arsenal goleó al Tottenham en el derbi del norte de Londres. Foto: Premier League/X.

    El Arsenal se sacudió tras días complejos en la Premier League. Luego de empatar a mitad de semana contra el modesto Wolverhampton, que aparecía como colista absoluto del certamen inglés, los Gunners recuperaron la memoria al golear por 4-1 al Tottenham Hotspur, en una nueva edición del derbi del norte de Londres.

    Para los de Mikel Arteta no había margen de error, principalmente, luego del triunfo del Manchester City frente a Newcastle en el turno sabatino. Los Ciudadanos le estaban respirando de cerca en la tabla de posiciones, pues solo habían quedado a dos puntos de alcanzarlos en la cima.

    Por este motivo, las tres unidades urgían en la vereda de los cañoneros. Y para fortuna de ellos lograron sacar adelante la tarea en condición de forastero. La faena comenzó un tanto tranquila, con un amplio dominio del trámite por parte de la visita. A los 32′, de hecho, el Arsenal dio el primer golpe tras materializar con un gol la serie de llegadas que estaban teniendo sobre la portería de Guglielmo Vicario: Bukayo Saka desbordó por la banda derecha y asistió a Eberechi Eze, quien se reencontró con los festejos tras tres meses de sequía. Justamente, la última vez que el ex Crystal Palace había convertido fue en la goleada del primer semestre ante el mismo Tottenham, donde se inscribió con un triplete.

    La alegría, eso sí, duró poco. Tan solo a los 34′, Randal Kolo Muani aprovechó un grosero error de Declan Rice en la salida y anotó un empate sorpresivo. Al igual que con los Wolves, los fantasmas y temores por dilapidar una ventaja se volvían a posar sobre Arteta y compañía.

    No obstante, en el segundo fue el tiempo de la reacción. De entrada, a los 47′, Viktor Gyökeres marcó desde fuera del área y encaminó una vez más el triunfo. 15 minutos más tarde volvió a ser el turno de Eze, quien estableció el doblete frente a su víctima predilecta.

    Si bien los Spurs intentaron descontar en múltiples ocasiones, incluso, con el golero David Raya sacando de la línea un inminente gol de Richarlison, lo cierto es que no lograron volver a meterse en el partido y terminaron pagando caro una derrota que los pone al borde de la zona del descenso. Para más remate, sobre el epílogo, el sueco Gyökeres también convirtió por duplicado cuando la zaga local estaba totalmente vencida.

    Con este resultado, el Arsenal llegó a las 61 unidades y volvió a extender a cinco puntos la diferencia que lo separa del Manchester City (56). Eso sí, los Gunners tienen un partido más jugado. El Tottenham, por su lado, está 16° con apenas 29 puntos. El West Ham, último elenco que está perdiendo la categoría, tiene 25.

    Premier LeagueArsenalTottenham HotspurFútbolFútbol inglésFútbol internacionalEberechi EzeViktor GyökeresMikel Arteta

