Deschamps, De La Fuente, Tuchel y Scaloni: los mentores e influencias que forjan a los técnicos semifinalistas del Mundial

Francia, España, Inglaterra o Argentina. Uno de ellos será el campeón del Mundial 2026, el próximo domingo en Nueva Jersey. Los cuatro primeros del ranking FIFA están en las semifinales de la máxima cita futbolística, algo inédito en una Copa del Mundo. En estas instancias decisivas, los entrenadores juegan un rol fundamental. Porque la estrategia es clave cuando se está a dos partidos de levantar el trofeo.

Didier Deschamps (57) ha sido campeón con la selección francesa como jugador, en 1998, y como entrenador, en 2018. Luis De la Fuente (65) tiene en su palmarés la última Eurocopa (2024) con el combinado hispano, además de una medalla de plata olímpica. Thomas Tuchel (52) es el único de los “sobrevivientes” que no dirige a su país natal. Nunca un DT ha ganado el Mundial siendo extranjero. Y Lionel Scaloni (48) ya consiguió el título de Qatar 2022 con la Albiceleste. Aspira a ser bicampeón, algo que no sucede en la Copa del Mundo hace más de 60 años.

Cada entrenador tiene su mentor (o mentores), quien ha dejado enseñanzas e influencias para el desarrollo que han forjado como cabeza técnica. ¿Quiénes dejaron huella en los técnicos semifinalistas de Norteamérica 2026?

Didier Deschamps

Guy Stéphan, asistente técnico de Francia desde 2012, conoce a Deschamps desde inicios de este siglo, cuando era el asistente de Roger Lemerre en Les Bleus y el actual DT de los galos estaba en el plantel que ganó la Eurocopa 2000. Desde aquella época, confesó, que se perfilaba como un futuro entrenador. Sus mayores influencias como entrenador provienen de su época de futbolista.

Didier Deschamps. Foto: Xinhua Lui Siu Wai

Una mención especial merece Aimé Jacquet, quien lo dirigió en el equipo que alcanzó la primera estrella para los franceses en un Mundial. Didier Deschamps era el capitán en 1998. Para la época de Rusia 2018, el medio británico The Telegraph daba cuenta de que Jacquet, hoy de 84 años, servía como un consejero para su aprendiz, si lo necesitaba. De ahí captó, por ejemplo, la idea de cohesión en el vestuario, sobre todo cuando deben convivir varias figuras en el mismo camarín.

Para entender al Deschamps técnico, también hay que mencionar a Marcello Lippi y “La clase del 97”. El veterano estratega italiano fue el DT de la Juventus en una época donde dirigió a nombres ilustres (la campaña 1997-98), que con el tiempo se convirtieron en entrenadores: Zinedine Zidane, Antonio Conte, Ciro Ferrara o Filippo Inzaghi. “Es un cliché decir que hay jugadores que son entrenadores en el campo, pero en mi carrera solo he conocido a uno: Didier Deschamps”, dijo hace años a L’Equipe. El pragmatismo, el trabajo táctico defensivo y la capacidad de gestionar grupos de mentalidad ganadora son aspectos heredados del trabajo de Lippi, campeón del mundo en 2006.

Otros técnicos que tuvo Deschamps y que dejaron huella en su estilo son Raymond Goethals, quien lo dirigió en el Olympique de Marsella (ganó la Champions en 1993), y Miroslav Blazevic, su DT en el Nantes.

Luis De la Fuente

Un aviso en un periódico le cambió la carrera a Luis De la Fuente. La Real Federación Española de Fútbol buscaba entrenadores para las categorías inferiores. El estratega estaba sin club, tras ser destituido del Alavés. Ese anuncio de trabajo le abrió las puertas hacia las selecciones juveniles. Comandaría la Sub 19, Sub 21 y Sub 23, hasta que asumió el desafío mayor del combinado absoluto reemplazando a Luis Enrique.

Luis De la Fuente.

Una persona clave para el desarrollo de su carrera es Iñaki Sáez, el primer entrenador de De la Fuente en el Athletic de Bilbao, quien lo hizo debutar en el primer equipo de los vascos (en 1980) y también quien le abrió las puertas en la RFEF. Hoy ya retirado, con 83 años, Sáez llevó a cabo una conversación con su exdirigido, que derivó en que De la Fuente tomara el puesto en la Sub 19, pero no fue una toma del cargo como tal, sino que fue un “periodo de prueba”, según indica Eduardo Verdú, biógrafo del seleccionador. Sáez también es mentor de Julen Lopetegui, quien dirigió a Qatar en este Mundial.

Luis De la Fuente también ha dicho abiertamente que es un admirador de Marcelo Bielsa. En 2012, se dedicó a mirar el trabajo del rosarino en el Athletic de Bilbao. “Estuve cinco o seis meses viendo los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados. Aprendí mucho de él”, reconoció antes del partido contra Uruguay, en Guadalajara.

Thomas Tuchel

El principal mentor táctico y figura clave para explicar la carrera como técnico Tuchel es su compatriota Ralf Rangnick. Ambos forjaron una buena relación en el Ulm, donde Rangnick fue el entrenador entre 1997 y 1999. El hoy DT de Inglaterra estaba tratando de continuar con su carrera de futbolista, que estaba afectada por una lesión de rodilla. Nueve meses después, Tuchel se contactó con el entrenador para pedir una prueba en el equipo filial del Stuttgart. Rangnick accedió, pero su futuro colega se vio obligado a dejar de jugar debido a un daño crónico en el cartílago.

Thomas Tuchel.

No obstante, Rangnick sembró la semilla de la vocación del entrenador al preguntarle si proyectaba trabajar en inferiores. Tuchel observó el trabajo de los técnicos de la cantera del club durante un tiempo antes de hacerse cargo de la Sub 14 del Stuttgart, en el 2000. Ralf Rangnick es considerado como un “intelectual del fútbol”, y otro de los DTs mundialistas que han aprendido de sus métodos es Jesse Marsch, de Canadá.

Otro mentor fundamental en sus inicios fue Hermann Badstuber (padre del exjugador Holger Badstuber, con pasado en Bayern Múnich y mundialista en 2010), quien lo conoció en el Ulm y luego en Stuttgart. También fue importante para la formación de Tuchel en los albores de su carrera como adiestrador. El actual estratega de los británicos no solo es un aprendiz. Además ha servido de “maestro” para otros colegas jóvenes, como el caso de Julian Nagelsmann, quien dirigió a la selección alemana y dejó el cargo tras la eliminación a manos de Paraguay.

Lionel Scaloni

Uno de los grandes personajes del fútbol que influye en la construcción del Scaloni entrenador es José Néstor Pekerman, quien lo dirigió en el Mundial Sub 20 de Malasia 1997, donde Argentina fue campeón, y en Alemania 2006, ya en el seleccionado mayor. El actual DT de la Albiceleste suele destacar las enseñanzas de Pekerman y la similitud del exitoso recambio generacional que logró el elenco transandino con el proceso de su mentor en 2004, cuando toma el mando del combinado absoluto tras la salida de Marcelo Bielsa. “Recuperaron un equipo que estaba muy caído después del Mundial de Rusia e hicieron un recambio muy importante”, declaró hace unos días Pekerman, invitado a presenciar la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni. Foto: Xinhua Jia Haocheng

También son mentores de Scaloni dos técnicos españoles. Uno es Javier Irureta, quien lo dirigiera en el Deportivo de La Coruña, a inicios de este siglo. El otro es Miguel Ángel Portugal, con quien el conductor de la “Scaloneta” coincidió en el Racing de Santander durante la temporada 2006-2007. “Para él, lo más importante son los jugadores y lo dejó siempre muy en claro”, afirmó hace unos años el técnico, quien fuera secretario técnico del Real Madrid.

Lionel Scaloni, del riñón de Newell’s y del fallecido captador de talentos Jorge Griffa, fue alumno de Luis De la Fuente. El transandino, quien vive en Palma de Mallorca, hizo el curso de entrenador en la Real Federación Española (en el complejo en Las Rosas) y tuvo como profesor al actual DT de la Roja europea. “Nos ayudó mucho. Me gusta cómo se maneja”, dijo el argentino en 2024, cuando su maestro estaba ad portas de la final de la Eurocopa.