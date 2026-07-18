Descifra: 62% de los chilenos cree que España ganará el Mundial 2026

Con 102 partidos, de un total de 104, este domingo se definirá al campeón del Mundial 2026. Aunque no hay un claro favorito, la mayoría de los chilenos espera que España consiga su segunda Copa del Mundo. Así lo revela el Termómetro Mundialista de Descifra -una alianza estratégica de Artool y Copesa– que sondeó la percepción del país respecto a los finalistas, pero también lo que dejó este Mundial, desde las grandes sorpresas y las enormes decepciones.

Tras el partido que situó a Argentina como el segundo finalista luego de vencer 2-1 a Inglaterra -España hizo lo propio el día anterior al derrotar a la favorita Francia-, un 62% de los chilenos cree que los españoles se impondrán ante la oncena de Lionel Messi. A su vez, el 38% piensa que Argentina obtendrá su cuarta corona mundial

Li Ming

Descifra consultó también a los encuestados sobre cuál era su selección favorita para ganar la Copa del Mundo de Norteamérica. Francia registró la mayor cantidad de preferencias, con cerca de un cuarto de la muestra (24%), en tanto que Noruega –que fue eliminada por Inglaterra en cuartos de final– obtuvo el segundo lugar, con un 17% de las preferencias. Empatados en favoritismo, los finalistas Argentina y España consiguieron un 14%.

En cuanto a los jugadores, Descifra sondeó respecto del mejor desempeño en el Mundial hasta las semifinales. Para un tercio de los chilenos (32%), el título del mejor se lo debería adjudicar el delantero noruego Erling Haaland. En segundo lugar quedó el argentino Lionel Messi (22%), seguido de Kylian Mbappé (17%) y Jude Bellingham (13%).

Haaland es una de las figuras de este Mundial. Foto: FIFA.

El androide noruego también dominó en la pregunta por el jugador más mediático, percibiendo más de la mitad de las preferencias (53%). En tanto que Vozinha, el portero de Cabo Verde, fue elegido como el segundo más popular, con un 36%, consolidando así su protagonismo en la segunda etapa del torneo. En un distante tercer puesto apareció el nombre del futbolista neozelandés Tim Payne, que obtuvo un 4%.

Sorpresas y decepciones

Ante la pregunta “¿cuál fue la selección sorpresa del Mundial?”, los Tiburones Azules lideran la tabla, con dos tercios de las preferencias (67%). Esto, luego de sus empates ante Uruguay y España, y el aprieto en que puso a Argentina en la eliminatoria de 32 (3-2). Para un 22%, la segunda sorpresa del torneo fue Noruega, que avanzó a cuartos de finales tras eliminar a Brasil (2-1), seguida por Marruecos (3%).

Por otro lado, la principal decepción entre las selecciones fue Brasil (38%). El tibio desempeño del plantel liderado por Carlo Ancelotti condujo a una temprana eliminación en octavos de final. Luego, la segunda y tercera decepción del torneo fueron Uruguay (18%), que fue eliminado en fase de grupos, y Alemania (18%), que Paraguay despachó en dieciseisavos.

En sintonía con la selección más decepcionante, el jugador que incumplió las expectativas de más encuestados fue Neymar, que percibió un 43% de las inclinaciones. En segundo lugar, Cristiano Ronaldo se despide de su última Copa del Mundo con un desempeño más bajo de lo que esperaba: 22%. El astro de Portugal -que jugó su sexto Mundial- fue seguido por el brasileño Raphinha, que fue la tercera principal decepción al percibir un 14% de las inclinaciones.

Cristiano Ronaldo. Foto referencial de redes sociales @cristiano

¿Una FIFA imparcial?

Ante la pregunta “¿usted considera que la FIFA ha influido en el resultado del Mundial o que ha mantenido su imparcialidad?”, la encuesta reveló que la gran mayoría de los chilenos (85%) opina que el organismo rector del fútbol no fue ecuánime. Uno de los episodios más bullados del certamen fue el llamado de Donald Trump –uno de los mandatarios que ofició de anfitrión– a Gianni Infantino, contacto que habría conseguido revertir una tarjeta roja. En ese sentido, solo un 10% opinó que la FIFA ha mantenido su imparcialidad.

Al mismo tiempo, un 72% de los encuestados considera que las decisiones arbitrales durante el Mundial fueron injustas. Con goles anulados y offsides milimétricos, la ampliación del VAR en esta Copa del Mundo dejó un sabor amargo a gran parte del público. De esta manera, para un 19% las decisiones arbitrales fueron justas. En tanto, la opción “No Sabe/No Responde” percibió un 9%.

Francia vs España. Foto de redes sociales Selección Española Masculina de Fútbol

Otra de las decisiones más controvertidas de la FIFA fue la incorporación de las pausas de hidratación en los partidos. Para un 52% de los encuestados por Descifra, los recesos para tomar agua “no son un aporte en ningún sentido”, mientras que un 38% los avala bajo la premisa de que “son útiles para los jugadores y el deporte”. Por último, el 10% restante opinó que son “útiles para el espectáculo”.

Respecto de la decisión de incorporar un show de medio tiempo en la final del Mundial, los encuestados se dividieron: un 50% está de acuerdo en que “es un aporte que hace más entretenido el espectáculo”, por otro lado, un 57% opinó que la función tendrá artistas de primer nivel. No es para menos: la final entre España y Argentina contará con la participación de cantantes de la talla de Shakira, Madonna y Justin Bieber, además de BTS y Coldplay. No obstante, un 56% opina que el show “es algo que desnaturaliza al fútbol”.

La duración del espectáculo es otro factor a tener en cuenta. Ante la pregunta “¿le parece bien que, debido al show de medio tiempo, el descanso entre el primer y segundo tiempo dure 30 minutos?”, un mayoritario 64% se mostró en desacuerdo. El tercio restante (34%) avaló la extensión del receso. En todo caso, recién ayer se definió que el entretiempo se extenderá por 17 minutos.

Una mayoría satisfecha

Ante el inminente cierre de la Copa del Mundo, una amplia mayoría afirma que el Mundial cumplió o superó sus expectativas. Esto se desglosa en que un 36% opina que el desarrollo del torneo fue “igual de lo que esperaba”, en tanto que para un 27% sus expectativas se vieron superadas. Por otro lado, quienes estimaron que el certamen ha estado por debajo de lo que esperaban conformaron un 37%.

En línea con esta percepción mayormente positiva, un 88% sostiene que le gustaría tener la posibilidad de ver todos los partidos del Mundial 2030. En esta pregunta, solo un 7% declaró lo contrario.

Además, para la siguiente Copa del Mundo un 54% estaría de acuerdo con que vuelvan a aumentar las selecciones clasificadas. Es decir, que pasen de 48 a 64, una opción que la FIFA está estudiando, según confirmó Infantino. Ante la medida, sin embargo, un 39% se mostró en desacuerdo. Finalmente, un 7% no supo responder o no se inclinó por ninguna respuesta.

Ficha técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet, que declaran estar siguiendo el Mundial de la FIFA 2026.

Instrumento: 16 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 3 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 15 al 17 de julio.

Diseño muestral: muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 864 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,3% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.