Director de Azul Azul: “Si no sucede nada raro, el 2025 va a ser el mejor año en la historia”

Futbol, Universidad de Chile vs Union Espanola Fecha 19, Liga de Primera 2025 El equipo de Universidad de Chile es fotografiado durante el partido de primera division realizado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 09/08/2025 Pepe Alvujar/Photosport Football, Universidad de Chile vs Union Espanola 19th turn, Division League 2025 Universidad de Chile team is pictured during a first division match at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 09/08/2025 Pepe Alvujar/Photosport

El nombre de Aldo Marín fue una de las sorpresas de la junta anual de accionistas de Azul Azul. En una entrevista concedida a Futboleros TV Show, da señales del presente de la U y revela cómo se provocó su arribo al CDA. Lo hace justo en la previa a la derrota frente a Audax Italiano.

“Cuando Michael (Clark) me invita a ser parte del directorio yo pensé que era una cámara oculta”, apuntó de entrada. “Pero lo pensé y uno cuando toma este tipo de decisiones debe poner en la balanza los pros y los contras. Es un sueño estar en el directorio de la U, es una maravilla para mí, un hincha azul de toda la vida”, agregó.

Marín asegura que será el mejor año en lo económico de los azules. Más cuando este jueves se oficializó el acuerdo con Adidas por los próximos 5 años, a cambio de US$ 23 millones.

“Si no sucede nada raro el 2025 va a ser el mejor año en la historia, incluso mejor que la venta de Vargas y eso demuestra que se está administrando de forma profesional”, dijo Aldo Marín.

En la ocasión, también dio cuenta de cómo han sido sus primeros meses dentro de la directiva. “Ha sido distinto a lo que pensaba en varios aspectos. Por ejemplo vivir un clásico dentro del directorio es una carga muy pesada o que en estos cargos nunca le puedes agradar a todos y el cariño de algunos se va apagando. Pero a pesar de eso estoy bien y contento con el puesto”.

Al mismo tiempo, reveló cuál fue la función que le asignó Michael Clark en Azul Azul: “Cuando yo llegué al directorio, Michael me pide que acerque el club a la gente y esa es mi misión en el directorio”.