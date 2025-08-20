Director de Azul Azul: “Si no sucede nada raro, el 2025 va a ser el mejor año en la historia”
Aldo Marín repasó el presente económico del club justo antes de la derrota frente a Audax Italiano.
El nombre de Aldo Marín fue una de las sorpresas de la junta anual de accionistas de Azul Azul. En una entrevista concedida a Futboleros TV Show, da señales del presente de la U y revela cómo se provocó su arribo al CDA. Lo hace justo en la previa a la derrota frente a Audax Italiano.
“Cuando Michael (Clark) me invita a ser parte del directorio yo pensé que era una cámara oculta”, apuntó de entrada. “Pero lo pensé y uno cuando toma este tipo de decisiones debe poner en la balanza los pros y los contras. Es un sueño estar en el directorio de la U, es una maravilla para mí, un hincha azul de toda la vida”, agregó.
Marín asegura que será el mejor año en lo económico de los azules. Más cuando este jueves se oficializó el acuerdo con Adidas por los próximos 5 años, a cambio de US$ 23 millones.
“Si no sucede nada raro el 2025 va a ser el mejor año en la historia, incluso mejor que la venta de Vargas y eso demuestra que se está administrando de forma profesional”, dijo Aldo Marín.
En la ocasión, también dio cuenta de cómo han sido sus primeros meses dentro de la directiva. “Ha sido distinto a lo que pensaba en varios aspectos. Por ejemplo vivir un clásico dentro del directorio es una carga muy pesada o que en estos cargos nunca le puedes agradar a todos y el cariño de algunos se va apagando. Pero a pesar de eso estoy bien y contento con el puesto”.
Al mismo tiempo, reveló cuál fue la función que le asignó Michael Clark en Azul Azul: “Cuando yo llegué al directorio, Michael me pide que acerque el club a la gente y esa es mi misión en el directorio”.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.