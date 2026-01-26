Dirigió a dos chilenos: DT es acusado de ser despedido del Sochi por depender de ChatGPT

Robert Moreno fue despedido del Sochi, recién ascendido a la máxima división del fútbol ruso, después de solo obtener un punto de 21 posibles. En siete jornadas, el equipo del chileno Ignacio Saavedra estaba en el fondo de la tabla, lo que su presidente, Boris Rotenberg, atribuyó a la falta de conocimiento del estratega respecto del fútbol ruso.

“Aunque lo intentó, es evidente que su mentalidad española no se lo permitió. Moreno planteó el juego como si tuviera bajo su mando a jugadores del Barcelona”, explicó la cabecera del Sochi. “En Rusia la tradición deportiva es diferente. Los jugadores deben ser entrenados de forma individual como si fueran sus hijos”, enfatizó el timonel.

Sin embargo, luego el exdirector general del Sochi, Andrey Orlov, contó una versión distinta, en la que explicó que la salida del catalán ocurrió por su dependencia al uso de inteligencia artificial. “Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno ChatGPT llegó a ser una de las principales“, contó el exintegrante de los blanquiazules.

Orlov comentó que el nivel de relevancia que tenía ChatGPT para el catalán alcanzó a que fuera relevante en la preparación de partidos, entrenamientos y decisiones deportivas. El ruso contó que se dieron cuenta del problema cuando en una ocasión el exadiestrador del Granada propuso que los futbolistas estuvieran 28 horas sin dormir en un viaje a Jabárovsk, lo que le recomendó la IA.

El exDT de Guillermo Maripán en el Monaco decidió a qué delantero fichar con el chat. “El verano pasado, buscábamos un delantero y elegimos entre Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev. El entrenador introdujo los datos de los jugadores de Wyscout en ChatGPT y Shushenachev se alzó como el mejor jugador”, recordó el ruso.

La defensa de Moreno por el uso de ChatGPT

El estratega español negó que ChatGPT tomara las decisiones en su paso por Rusia. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

El entrenador negó la acusación. “Nunca he utilizado ChatGPT para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico profesional, utilizamos herramientas de análisis para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas son siempre del entrenador y su staff”, dijo al medio La Razón.

“Sobre el delantero mencionado, presentarlo como una ‘elección del algoritmo’ no es riguroso. Su incorporación fue un proceso del club, liderado por la dirección deportiva y validado por el DT. Además, marcó en Copa y tuvo un periodo de lesión que condicionó su continuidad, como ocurre en cualquier equipo”, afirmó Moreno.