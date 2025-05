“Disculpas al que va al estadio, no al que critica en redes”: el dardo de Vidal hacia los hinchas virtuales de Colo Colo

Colo Colo fue humillado por Fortaleza en Brasil. El 4-0 deja a Colo Colo al borde de la eliminación en la Copa Libertadores. Algo que fue reconocido por el propio Arturo Vidal, quien dejó de lado su tradicional optimismo y ahora su una dura autocrítica por la presentación del Cacique en el Arena Castelao.

“Se nos complicó muchísimo, el triunfo hoy era importante. Ya no depende de nosotros. Yo tengo fe cuando la responsabilidad es de nosotros, ahora no la tenemos. Pero en el fútbol todo se da. Hoy será una noche muy larga. Ahora pensaremos en Limache, tenemos que clasificar en la Copa Chile y hay que ganar los dos torneos locales”, señaló el volante.

Arturo Vidal tuvo una actuación para el olvido ante Fortaleza. THIAGO GADELHA

En su análisis, el mediocampista también dejó la promesa de ganar el título de Primera División y la Copa Chile. Además, se lanzó contra sus críticos virtuales. “Queda el campeonato, la Copa Chile, aun tenemos chances de pelear acá, tenemos dos partidos para pasar en la Libertadores, sino a la Sudamericana. Un equipo que lo hizo tan bien el año pasado no se puede equivocar tanto. Le pido disculpas a la gente, pero a la que va al estadio, no a la que escribe en redes sociales y critica. Les prometo que el Campeonato Nacional será de nosotros”, apuntó.

El lamento de Almirón

Por otro lado, Jorge Almirón se mostró abatido por la presentación de sus dirigidos. “Hoy no nos salió nada, no va por ahí, no va por el ritmo del juego. Había errores no forzados porque había espacio para jugar. Errores no forzados, terminaban en gol. Y bueno, salió todo mal, fue catastrófico el partido. Lamentablemente fue así. Después lo demás hay que valorar hacia adentro”, comentó el entrenador.

“Son tipos de partidos, no lo sé. La ansiedad, había pases fáciles para jugar. Estábamos apurados en tomar decisiones y sin la presión constante cometimos errores nosotros. Entonces el rival lo aprovechó”, añadió.

En esa línea, hizo un llamado a la unidad en Colo Colo. “Jugamos con jugadores de jerarquía que te hacen pagar. Y bueno, creo que ahora es un momento donde hay que reflexionar. No quiero decir mucho más porque no es un momento de hablar de más. La derrota nos duele a todos. Tengo que evaluar bien todo. Y bueno, ahora tenemos que estar todos juntos”, remarcó.