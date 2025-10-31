Dónde ver vía streaming todas las competencias de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Los Juegos Parapanamericanos Chile 2025 han establecido una marca histórica: está es la primera edición de la competencia continental que tendrá transmisión en vivo, a través de streaming, para todas las competencias, que se desarrollan en las seis sedes ubicadas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

Para seguir el deporte de su preferencia, debe ingresar en el enlace https://resultados-parapanjuvenileschile2025.org/, dirigirse a la pestaña “streaming” ubicada en la parte superior derecha y “pinchar” en la disciplina que sea de su interés.

Durante la jornada de este viernes 31 de octubre se están emitiendo las primeras jornadas del gólbol, en el Centro de Deportes de Contacto -dentro del Parque Estadio Nacional- y las rondas iniciales del tenis de mesa en el Polideportivo Luis Pavez, en la ciudad de Rengo.

Durante la jornada de hoy también se transmitirá la ceremonia inaugural, que comenzará a las 20.00, en la Explanada Sur del Parque Estadio Nacional.