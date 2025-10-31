El potente gesto de Mauricio Pellegrino con Gustavo Álvarez tras la eliminación de la U en la Sudamericana

El final del partido entre el local Lanús y Universidad de Chile, por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, fue un verdadero caos. Empujones y agresiones verbales entre jugadores de ambos equipos marcaron el pase de los granates a la definición del título, el 22 de noviembre, ante Atlético Mineiro.

Una situación completamente opuesta a la camaradería, amabilidad y el buen trato que prima entre ambos entrenadores. Ambos argentinos: Mauricio Pellegrino en el sur de Buenos Aires y Gustavo Álvarez a cargo de los azules. Una cordial relación que, además, quedó en evidencia antes de que se disputaran ambos partidos.

Porque ambos profesionales ya se habían enfrentado en cancha antes de que el fixture de este torneo internacional los pusiera en diferentes ambos. En 2020, Pellegrino dirigía a Vélez Sarsfield y le tocó medirse dos veces con Álvarez, quien estaba al mando de Patronato. Triunfo de 1-0 para el exdefensor en la ida y empate sin goles en la segunda rueda del campeonato argentino.

Tres años más tarde, Pellegrino se hizo cargo del equipo estudiantil que ahora enfrentó en aguas internacionales, cuando el otro estaba a cargo de Huachipato. En esa temporada, repartieron victorias, ya que los de la usina ganaron 3-1 en Santiago y la U devolvió la gentileza al ganar 2-1 en Talcahuano.

Amable interacción entre los dos técnicos, situación que quedó en evidencia en la conferencia de prensa previa al empate 2-2 que protagonizaron en Santiago, la semana pasada.

“Nos enfrentamos con Mauricio (Pellegrino) cuando él dirigía a Vélez y yo a Patronato. También lo hicimos aquí en Chile, cuando Universidad de Chile enfrentó a Huachipato. Me parece una persona correcta y una muy buena persona. Por ser compatriotas, siempre nos hemos saludado de forma afectuosa y respetuosa”, afirmó Álvarez en la previa de la definitiva serie.

Asimismo, el DT de los azules agregó que “yo respeto mucho el trabajo de Pellegrino. Sobre el conocimiento de los jugadores, con toda la información que existe, actualmente, todos tienen acceso a una radiografía del otro equipo. No creo que eso sea una ventaja”.

Respeto mutuo

A pesar de las polémicas y disputas que generó el partido, el respeto entre ambos entrenadores nunca estuvo en disputa. Una vez consumada la derrota de Universidad de Chile en Lanús, Pellegrino espero a Álvarez en el túnel de ingreso y le dedicó sinceras palabras que fueron captadas por las cámaras de ESPN.

“Esto es fútbol, esto es así… ustedes también merecían pasar a la final”, fue el afectuoso mensaje del exdefensor de Marcelo Bielsa, acompañado de un apretado abrazo entre ambos.

Potente saludo