El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española

El conjunto a cargo de Manuel Pellegrini va por un nuevo triunfo en la competencia ante un cuadro que busca su primer triunfo en el campeonato.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

El Real Betis a cargo de Manuel Pellegrino se alista para visitar a Celta de Vigo por la tercera fecha de la liga española.

El conjunto verdiblanco espera sumar su segunda victoria consecutiva, mientras que los celestes esperan registrar su primer triunfo de la temporada.

A qué hora es el partido de Celta vs. Betis

El partido de Celta vs. Betis es este miércoles 27 de agosto, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Celta vs. Betis

El partido de Celta vs. Betis se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.

Más sobre:Fútbol

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Revisa si te corresponde el próximo pago anual del Subsidio al Empleo Joven de hasta $678 mil

