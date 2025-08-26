Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española
El conjunto a cargo de Manuel Pellegrini va por un nuevo triunfo en la competencia ante un cuadro que busca su primer triunfo en el campeonato.
El Real Betis a cargo de Manuel Pellegrino se alista para visitar a Celta de Vigo por la tercera fecha de la liga española.
El conjunto verdiblanco espera sumar su segunda victoria consecutiva, mientras que los celestes esperan registrar su primer triunfo de la temporada.
A qué hora es el partido de Celta vs. Betis
El partido de Celta vs. Betis es este miércoles 27 de agosto, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Celta vs. Betis
El partido de Celta vs. Betis se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
